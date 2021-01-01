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आयोजन:स्वनिधि से समृद्धि कैंप में हितग्राहियाें की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त होगी

छतरपुर3 घंटे पहले
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  • कार्यशाला में आए हाथ ठेला, फेरी वाले अाैर स्ट्रीट वेंडर्स को दिलाई शपथ

नगर पालिका परिषद छतरपुर के द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि याेजना के तहत स्वनिधि से समृद्धि कैंप का आयोजन 1 से 6 फरवरी तक किया जा रहा है। कैंप में आने वाले प्रकरणाें का सारा डेटा और अपडेट हितग्राही ऑनलाइन देख सकेंगे। इसमें शहर के हाथ ठेला, फेरी वाले एवं स्ट्रीट बेंडर्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही उनको शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है।
कलेक्टर और प्रशासक शीलेंद्र सिंह और सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया के निर्देशन में कैंप में ऋण प्राप्त कर चुके पथ विक्रेताओं और उनके परिवार की संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जा रही है। इससे हितग्राही को पता चल सके कि वह किन-किन योजनाओं के लिए पात्र है।
इसी कार्यक्रम के चलते बुधवार को पीआईयू हेड चेतन अत्रे ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए बताया कि आप सभी को अपने घर के आस-पास की सफाई के साथ फेरी में सामग्री बेचते समय तीन डस्टविन साथ में रखना है। और उनमें गीला सूखा एवं हानिकारक कचरा पृथक-पृथक संग्रहित कर नगर पालिका के वाहन में ही डालना है। पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी डीडी तिवारी ने सभी स्ट्रीट बेंडर्स को स्वच्छता की शपथ दिलाते हुए बताया कि वह फेरी या सामग्री विक्रय करते समय एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग न करें। कपडे़ का थैला लेकर ही बाजार जाएं और गीले कचरे से घरेलू कम्पोस्टिंग करें।
सड़क पर कचरा न फेकें दूसरों को भी रोकें
परियोजना अधिकारी निरंकार पाठक ने बताया कि आत्मनिर्भर व स्वच्छ भारत बनाने में आप सभी की भूमिका महत्पूर्ण है। इसलिए सड़क पर कचरा न फेकें तथा दूसरों को भी रोके। सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया ने छतरपुर को सफाई में नंबर 1 बनाने हेतु शनिवार को आयोजित रामजानकी तलैया पठापुर रोड पर सफाई में श्रमदान हेतु सभी स्ट्रीट बेंडर्स से सहयोग के लिए कहा। कार्यशाला में लगभग 150 हितग्राहियों ने भाग लिया। इस मौके पर उपयंत्री महेंद्र पटेल स्वच्छता निरीक्षक संजेश कुमार नायक, आरपी तिवारी, शिटीमिशन मैनेजर चंद्रप्रकाश गुप्ता एवं अन्य नागरिक मौजूद रहे।

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