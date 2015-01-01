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मौत:दहेज हत्या के मामले में बंद कैदी की मौत, सीने में दर्द की शिकायत पर कराया था भर्ती

बिजावरएक घंटा पहले
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उप जेल बिजावर में बंद विचाराधीन बंदी की मंगलवार को मौत हो जाने पर बुधवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। बुधवार को ही प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़ा मलहरा एके मथोरिया ने विचाराधीन बंदी की मौत के मामले की मजिस्ट्रियल जांच भी की।

20 अक्टूबर 2019 को बक्सवाहा थाना क्षेत्र के ग्राम सेरारा निवासी राजेश लोधी पुत्र ऊदल लोधी उम्र 32 साल को दहेज हत्या के मामले में जेल लाया गया था। तभी से राजेश जेल में बंद था। उप जेलर एमएल पटेल के अनुसार 10 अक्टूबर मंगलवार की सुबह करीब 9:15 बजे राजेश को सीने में तेज दर्द हुआ और तेजी से तबीयत खराब हो गई।

जिसे इलाज के लिए तत्काल बिजावर अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज किया गया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शार्ट पीएम रिपोर्ट के मुताबिक राजेश की मौत हृदयगति रुक जाने से हुई है। प्रभारी तहसीलदार दुर्गेश तिवारी ने बताया कि जेल में बंद विचाराधीन बंदी की आकस्मिक मौत के मामले में बड़ामलहरा प्रथम श्रेणी न्यायाधीश द्वारा न्यायिक जांच की गई है। पुलिस ने मर्ग कायम का लिया है।

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