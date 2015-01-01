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कैंपस:आईटीआई का कैंपस टेस्ट 19 को, पहचान पत्र लाना अनिवार्य

छतरपुरएक घंटा पहले
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प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था छतरपुर द्वारा बताया गया कि संस्था के राजनगर बायपास रोड पर संचालित कार्यालय में 19 नवंबर को लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार आयोजित किया गया हैै।

यह कैंपस सुजुकी मोटर गुजरात के सहयोग से आयोजित किया गया है। जिन आवेदकाें की उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच है, वे कैंपस में शामिल हाे सकते हैं। आवेदकाें का आईटीआई 60 प्रतिशत से और एसएससी बोर्ड रेग्यूलर 50 प्रतिशत से पास हाेना जरूरी है। जिन पुरूषों ने यह परीक्षा वर्ष 2015 से 2019 के बीच में उत्तीर्ण की है। वह परीक्षा स्थल पर उपस्थित हो सकेंगे।

यह टेस्ट फीडर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, टर्नल, वेल्डर, इलैक्ट्रीशियन, टूल एण्ड डाइमेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, सीओई, ऑटो मोबाइल, ट्रेक्टर मशीन एण्ड पेंटर के लिए आयोजित है। संबंधित व्यक्ति को अंकसूची 10 वीं, 12 वीं, आईटीआई की अंकसूची, बायोडाटा, मय फोटो और पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड, ड्रायविंग लाइसेंस लाना होगा।

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