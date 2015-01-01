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अव्यवस्था:नाद गांव तक नहीं पहुंचा जननी एक्सप्रेस वाहन, रोड पर एक घंटे तक तड़पती रही गर्भवती महिला

छतरपुरएक घंटा पहले
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राजनगर क्षेत्र में नाद गांव की महिला को गुरुवार को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर परिजनों ने 108 के जननी वाहन को कॉल कर गांव बुलवाया। पर वाहन दो घंटे तक नहीं पहुंचा। परिजन बाइक से लेकर अस्पताल लेकर जा रहे थे कि रास्ते में अधिक पीड़ा होने पर रोड पर उतार दिया। इस दौरान यह गर्भवती महिला रोड पर पड़ी तड़पती रही।

राहगीरों ने चार पहिया लोडर वाहन से पहुंचाया अस्पताल

जानकारी के अनुसार नाद गांव राजनगर अस्पताल से 12 किमी दूर है। गुरुवार की सुबह नाद गांव के कृष्णपाल यादव की पत्नी गिरजा यादव को प्रसव पीड़ा शुरू हाेने पर उसने जननी एक्सप्रेस के लिए 108 पर कॉल किया। पर वाहन 2 घंटे तक गांव नहीं पहुंचा। इसके बाद कृष्णपाल अपनी पत्नी को बाइक पर बैठाकर राजनगर के लिए निकल पड़ा। इसके पहले कि महिला राजनगर अस्पताल पहुंचती उसे अधिक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और महिला वहीं पर उतर गई। रोड किराने पड़ी महिला करीब एक घंटा तक दर्द से कराहती रही।

इसके बाद राहगीरों ने महिला को एक लोडर वाहन की सहायता से राजनगर अस्पताल पहुंचाया। महिला का अस्पताल में इलाज शुरू हो गया है। इस मामले में सीएमएचओ डॉ. विजय पथौरिया का कहना है कि इस मामले की जानकारी मेरे पर नहीं आई है। यदि इस प्रकार की घटना हुई और जननी वाहन गांव नहीं पहुंच है तो जांच के बाद संबंधित दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।

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