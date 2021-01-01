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कार्रवाई:अवैध उत्खनन करते जेसीबी और 6 ट्रैक्टरों को पकड़ा

बड़ामलहरा5 घंटे पहले
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तहसील क्षेत्र के पटवारी हल्का गरखुवा में बीती रात राजस्व व पुलिस विभाग ने अवैध उत्खनन पर संयुक्त कार्रवाई की है। अवैध रेत उत्खनन करते वक्त जेसीबी मशीन और अवैध परिवहन करते 6 ट्रैक्टर-ट्राॅलियों को जब्त किया है। इन वाहनों के चालकों पर अवैध उत्खनन व चोरी का प्रकरण दर्ज किया गया है।

पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के निर्देशन में, एसडीओपी आरआर साहू के मार्गदर्शन में बीती रात मुखबिर की सूचना पर नायब तहसीलदार सुनील बाल्मीक, थाना प्रभारी राकेश साहू, एसआई मुकेश शाक्य, एएसआई उमा प्रसाद लिटोरिया, बीएस घोष, पटवारी होशियार सिंह, आरक्षक प्रकाश सिंह, उदय भान, अरविंद, बालक दास के साथ ग्राम गरखुवां में स्थिति नई गौशाला के पास जेसीबी मशीन को अवैध रूप से मुरम उत्खनन करते हुए पकड़ा।

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