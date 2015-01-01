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2 पक्षों में जमकर लाठियां चलीं:जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद, दो पक्षों में मारपीट ,अजयगढ़ थाना के लौलाश गांव का मामला

पन्ना3 घंटे पहले
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अजयगढ़ थाना के ग्राम लौलाश में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठियां चलीं। हरिजन परिवार के महिलाओं, बच्चों सहित आधा दर्जन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अजयगढ़ लाया गया।

जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह अहिरवार परिवार के लोग खेतों में धान कटाई के लिए पहुंचे थे। खेत पहुंच कर महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग धान काटने लगे। इसी दौरान गांव के यादव परिवार के लोग आए और कहने लगे कि यह शासकीय भूमि है, इस भूमि पर हमारा आधिपत्य है। तुम लोग यहां की धान मत काटो। लेकिन अहिरवार परिवार ने कहा कि इस कृषि भूमि का उनके नाम पट्टा है, इस पर हमारा आधिपत्य है।

हम लोगों ने ही इस खेत में धान बोई थी और हम ही लोग इसे काटेंगे। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में वाद-विवाद व गाली-गलौज होने लगी। विवाद बढ़ने पर बाला प्रसाद यादव, रजुआ यादव, बंदू यादव, घनश्याम यादव, भूरा यादव, दादू यादव व कुछ अन्य लोगों ने धान की फसल काट रहे अहिरवार परिवार के लोगों पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाना शुरू कर दिया।

इस हमले में बुट्टू पिता पाथोला उम्र 66 वर्ष, मुन्नी देवी अहिरवार पति बुट्टू उम्र 60 वर्ष, देवेंद्र पिता गोरेलाल 13 वर्ष, संतोष पिता बुट्टू उम्र 27 वर्ष , आशा देवी पति छोटेलाल, छोटेलाल पिता पाथोला अहिरवार भी बुरी तरह से घायल हो गए। आरोपियों की मारपीट में 13 वर्षीय देवेंद्र पिता गोरे लाल का पैर टूट गया। यादव परिवार की ओर से भी रामनरेश और बैकुंठी घायल हुए है। इस विवाद में अहिरवार परिवार के 6 और यादव परिवार के 2 लोग घायल हुए हैं।

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