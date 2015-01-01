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कार्यक्रम:धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि से की आरोग्य की कामना

टीकमगढ़एक घंटा पहले
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नगर भवन में मेडिकल संचालकों द्वारा धनवंतरी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें आरोग्य के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा-अर्चना की गई। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टरों का सम्मान किया गया। डॉक्टर नरेंद्र जैन ने कहा प्राचीन समय में यह चिकित्सा पूरे विश्व में प्रचलित थी। हमें आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में आयुर्वेदिक उपचार को अपनाना चाहिए।

वहीं ज्ञानचंद्र जैन ने कहा कि कोरोना के समय योग और आयुर्वेद उपचारों को अधिकतर लोगों ने अपनाया है। अब लोग आयुर्वेदिक उपचार पद्धति की ओर बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर डॉ. आरके मिश्रा, डॉ. पंकज खरे, डॉ. महेश बुखारिया, विकास अग्रवाल, विनय जैन, ज्ञानचंद्र जैन, प्रदीप मोदी, डावर इंडिया के अमित जैन, सुनील मिश्रा मौजूद थे।

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