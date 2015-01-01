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फिल्म “मी रुकशन’’ का प्रदर्शन:संदेश: संगीत व कला किसी मजहब की गुलाम नहीं होती

छतरपुर/खजुराहो13 मिनट पहले
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फिल्म “मी रुकशन’’ का प्रदर्शन
  • शास्त्रीय नृत्य पर आधारित फिल्म “मी रुकशन’’ का प्रदर्शन किया गया

खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पहले दिन टपरा टॉकीज में मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी की शास्त्रीय नृत्य पर आधारित फिल्म “मी रुकशन’’ का प्रदर्शन किया गया। इस मार्मिक फिल्म को दर्जनों लोगों ने देखा और काफी भावुक होने के साथ इसकी सराहना भी की।

शास्त्रीय संगीत और कला का कोई मजहब नहीं होता, हर कोई इसे अंगीकार कर सकता है। कला इंसान की रूह होती है, जिसे इसका जुनून हो जाए वह अपनी प्रतिभा इसके माध्यम से निखार सकता है। इसी थीम पर आधारित मशहूर अभिनेत्री शबाना आज़मी की फ़िल्म “मी रूकशन’’ की कहानी है।

इस फिल्म में एक आज़मगढ़ की मरियम नाम की लड़की भरतनाट्यम सीख कर लोगों को नृत्य साधना का संदेश देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करती है। जिसे बेस्ट भरत नाट्यम का अवार्ड भी मिलता है। इस फ़िल्म में बाबा आज़मी ने शानदार निर्देशन किया है।

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