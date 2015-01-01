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पर्व:धनतेरस पर 1500 से अधिक बिकी बाइक, 47 लाेगों ने की जमीन की रजिस्ट्री कराई

छतरपुरएक घंटा पहले
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  • ऑनलाइन शॉपिंग के कारण ज्वेलर्स और बर्तन व्यापार पर रहा अधिक असर
  • बाइक खरीदने के लिए हीराे एजेंसी के बाहर बैठे रहे लाेग

धनतेरस पर्व पर शहर का बाजार कोरोना संक्रमण से उबरना शुरू हो गया है। गुरुवार को कोरोना के असर से निकला बाजार। गुरुवार को शहर में ऑटाेमाेबाइल और रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीन और आवास की बड़े पैमाने पर बिक्री हुई। वहीं कोरोना संक्रमण के दौरान शुरू हुई ऑनलाइन शॉपिंग के कारण बर्तन और ज्वेलरी के साथ कपड़ा व्यापार पर 50 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। ॉ

धनतेरस पर्व पर गुरुवार को आकाशवाणी तिरहा स्थित रजिस्ट्रार कार्यालय से जमीन और आवास सहित 47 लोगों ने रजिस्ट्री कराई। इससे सरकार को लाखों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। वहीं शहर के नौगांव रोड स्थित आनंद हीरो संचालक दिव्यांश आनंद और उत्कर्ष आनंद ने बताया कि इस धनतेरस पर उनके द्वारा हीरो कंपनी की 720 बाइक की बिक्री की गई। इसके साथ ही 40 टाटा कंपनी के माल वाहक वाहनों का बिक्रय किया गया है।

इसके साथ ही बजाब, यामाहा, होंडा, टीवीएस और सुजकी सहित अन्य कंपनियों द्वारा करीब 800 दो पहिया वाहन की बिक्री की गई। वहीं इलेक्ट्रोनिक्स में करीब 1400 एलईडी टीवी, 1050 के करीब वाॅसिंग मशीन और 400 फ्रिज की इस धनतेरस पर्व पर बिक्री की गई।

मुख्य बाजार पहुंच मार्ग पर पुलिस बल रहा तैनात

धरतेरस पर्व पर शहर के मुख्य बाजार में अधिक भीड़ न हो, इसके लिए बाजार के मुख्य पहुंच मार्गों पर पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान महल रोड के महल तिराहा और फब्बारा चौक पर पुलिस ने बैरीगेट्स लगाकर दो और चार पहिया वाहनों का प्रवेश बंद रखा। ताकि मुख्य बाजार में वाहन प्रवेश न कर सकें और जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। जबकी पुलिस ने बाजार से होकर बाहर निकलने वाले वाहनों को जाने दिया, ताकि बाजार में अनावश्यक भीड़ न बढ़े। इस दौरान अधिकांश लोग खरीददारी करने के लिए अन्य मार्गाें से होकर बाजार पहुंचे और खरीददारी की।

कोरोना इफेक्ट : ज्वेलर्स, बर्तन और कपड़ा व्यापार हुआ कम

व्यवसायी बोले-महानगरों में सर्राफा बाजार बंद, रेट नहीं हो रहे उपलब्ध

व्यापारी महेंद्र अग्रवाल ने बताया कि देश में चल रहे कोरोना संक्रमण के कारण इस धनतेरस पर ज्वेलर्स के व्यापार में पिछले साल की तुलना में 60 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। उन्होंने बताया मुम्बई और दिल्ली से सोना और चांदी के थाेक भाव आते हैं। पर कोरोन संक्रमण के कारण इन महानगरों का सर्राफा बाजार बंद पड़े होने के कारण थोक रेट उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इस कारण एमसीएक्स के रेट से शहर का सर्राफा बाजार चल रहा है, जो थोक बाजार भाव से अधिक हैं। इस जिले के लोग सोना, चांदी की कम खरीददारी कर रहे हैं।

बर्तन व्यापारी बोले-ऑनलाइन खरीदी के कारण ग्राहकों में कमी​​​​​​​

बर्तन व्यापारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण शुरू हुई ऑनलाइन खरीददारी के कारण बाजार में आकर खरीदी करने वाले ग्राहकों में कमी आई है। गुरुवार को धनतेरस पर्व होने के बाद भी ग्राहक बहुत ही कम आए हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार ग्राहकी 50 फीसदी कम हुई है। इसी प्रकार रेडीमेट कपड़ा व्यापार में भी ऑनलाइन खरीदी के कारण बाजार में गिरावट आई है।

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