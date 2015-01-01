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मौसम की सबसे सर्द रात:नौगांव में रात का पारा 6.4 डिग्री, खजुराहो में 8.2 डिग्री पर

छतरपुर14 मिनट पहले
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गुरुवार सुबह दृश्यता 500 मीटर तक ही रही
  • उत्तर पूर्वी हवाओं के प्रभाव से शनिवार तक शीत लहर के चपेट में रहेगा छतरपुर जिला

एक सप्ताह से आसमान में बादल छाए रहने के बाद गुरुवार को धूप तो निकली लेकिन दिन चली सर्द हवाओं के कारण लोग कांपने पर मजबूर रहे। धूप निकलने के बाद ठिठुरन और बढ़ गई, वहीं रात का पारा तेजी से नीचे आ गया, इस सीजन की सबसे सर्द रात नौगांव में रही, नौगांव में रात का पारा तेजी से गिर कर 6.4 डिग्री नीचे आ गया। जबकि खजुराहो का न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री दर्ज किया गया।

17 से 19 दिसंबर तक शीत लहर की चपेट में रहेगा शहर

मौसम विभाग के खजुराहो कार्यालय के अनुसार पिछले 4 दिनों से रात के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। 14 दिसंबर को जहां न्यूनतम तापमान 15.6, 15 दिसंबर को 14.0 और 16 दिसंबर को 12.0 डिग्री रहा। वहीं 17 दिसंबर को यह 4 डिग्री नीचे आकर 08.2 डिग्री रहा। जबकि जिले में नौगांव का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री दर्ज किया गया।

मौसम विभाग खजुराहो के आरएस परिहार ने बताया कि उत्तर पूर्व हवाएं चलने और जम्मू कश्मीर सहित उत्तरी क्षेत्र में बर्फवारी होने से यहां भी इसका असर पड़ा है। इसी बजह से ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंड बढ़ रही हैं। इसके चलते 17, 18 और 19 दिसंबर को पूरा छतरपुर जिला शीतलहर की चपेट में रहेगा।

गुरुवार सुबह दृश्यता 500 मीटर तक ही रही

गुरुवार सुबह दृश्यता सुबह 500 मीटर रही, शाम 4 बजे तक 3000 मीटर हो गई। वहीं 5 किलोमीटर की रफ्तार से उत्तर पूर्व सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन रही। सुबह आर्द्रता 95 फीसदी और शाम को 75 फीसदी रही। मौसम विभाग नौगांव के के सी रैकवार ने बताया कि पिछले 3 दिनों से चल रही सर्द हवाओं के कारण तापमान लगातार गिर रहा है, बुधवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, साथ ही आने वाले दिनों में पारा और नीचे गिरने की संभावना है।

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