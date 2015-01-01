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कोरोना इफेक्ट:300 यूनिट की क्षमता वाले ब्लड बैंक में सिर्फ 42 यूनिट ब्लड मौजूद, उसमें 4 ग्रुप उपलब्ध नहीं

छतरपुर43 मिनट पहले
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  • प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई ब्लड सेपरेशन मशीन पांच साल से स्टोर में खा रही धूल

जिला अस्पताल परिसर में 300 यूनिट क्षमता का ब्लड बैंक मौजूद है। पर इस बैंक में आज की स्थिति में सिर्फ 42 यूनिट ब्लड ही शेष बचा है। साथ ही बैंक में आज की स्थिति में 8 में से सिर्फ 4 ब्लड ग्रुप उपलब्ध हैं।

इस कारण जिला अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीज के परिजनों को रक्तदान करने के बाद भी परेशान होना पड़ रहा है। यह स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि प्रबंधन की लापरवाही के चलते पांच साल से उपलब्ध ब्लड सेपरेशन मशीन स्थापित नहीं हो पाई है।

जिला अस्पताल सहित मुख्यालय पर मौजूद निजी अस्पतालों में भर्ती गंभीर मरीजों को आए दिन ब्लड की जरूरत पड़ती है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल परिसर में 300 यूनिट क्षमता बाला ब्लड बैंक स्थापित किया है। ताकि जिले के गंभीर मरीजों को जरूरत पड़ने पर रक्तदान करने पर जरूरत के हिसाब से ब्लड ग्रुप उपलब्ध हो सके। पर पिछले कुछ दिनों से ब्लड की कमी से यह बैंक ही जूझ रहा है।

वर्तमान स्थिति में इस बैंक में 42 यूनिट ब्लड शेष बचा है। उसमें भी एबी पॉजिटिव, एबी निगेटिव, बी निगेटिव और ए निगेटिव ब्लड ग्रुप की एक भी यूनिट मौजूद नहीं है। इस कारण यहां आने वाले गंभीर मरीज के परिजनों को रक्तदान करने के बाद भी जरूरत के हिसाब से ब्लड ग्रुप उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

कई दिन इंतजार करने के बाद उपलब्ध होता है ब्लड: शहर के राजेंद्र यादव, कालापानी के गोकुल कुशवाहा और अतरात के करण सिंह ने बताया कि जिला अस्पताल में भर्ती उनके मरीज को ब्लड की आवश्यकता पड़ने पर वे ब्लड बैंक पहुंचे। यहां पर मरीज के ब्लड ग्रुप से किसी भी परिजन का ग्रुप मैच नहीं हुआ।

ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी से ग्रुप बदल कर देने को कहा, पर बैंक में भी वह ग्रुप मौजूद नहीं था। 24 घंटे बाद एक मरीज के परिजन का ब्लड ग्रुप मैच हुआ तब कहीं जाकर ब्लड उपलब्ध हो सका। यदि मरीज अधिक गंभीर होता तो इतने समय में तो उसकी जान हीं चली जाती।

ब्लड सेपरेशन मशीन पांच साल से स्टोर में खा रही धूल: जिला अस्पताल प्रबंधन को पांच साल पहले प्रदेश शासन ने ब्लड सेपरेशन मशीन उपलब्ध कराई। यह मशीन पिछले 5 सालों से प्रबंधन के पास स्टोर में पड़ी हुई धूल खा रही है।

प्रबंधन इस मशीन को स्थापित करने के लिए न तो भवन का इंतजाम कर सका और न ही इस मशीन को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मिलने वाली अनुमति ले सका। इस कारण यह मशीन जिला अस्पताल को उपलब्ध होने के बाद भी अनुपयोगी पड़ी हुई है। यदि यह मशीन चालू हो जाती तो एक यूनिट ब्लड चार मरीजों के काम आता और आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती।

ब्लॉक स्थित पर रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं

बैंक में ब्लड संख्या बढ़ाने के लिए लगातार ब्लॉक स्तर पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। अक्टूबर माह में जिला अस्पताल और राजनगर अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित कर रक्तदान कराया गया। इस कारण ही आज 42 यूनिट ब्लड उपलब्ध है।

दो माह पहले जब यहां का प्रभार दिया गया था तो उस दौरान बैंक में सिर्फ 19 यूनिट ही ब्लड मौजूद था। डॉ शुक्ला ने बताया कि जैसे ही ब्लड बैंक नैदानिक केंद्र में शिफ्ट होतो है, कुछ दिनों में ही ब्लड सेपरेशन मशीन चालू कर दी जाएगी।

- अरुणेंद्र शुक्ला, ब्लड बैंक प्रभारी

ब्लड सेपरेशन मशीन आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और क्रायोफ्रेसीविटेट को करती है अलग-अलग

एक ब्लड ग्रुप में चार कंपोनेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और क्रायोफ्रेसीविटेट शामिल हैं। सेपरेशन यूनिट में ब्लड को घुमाया जाता है। ब्लड परत लेयर बाई लेयर हो जाता है और आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और क्रायोफ्रेसीविटेट अलग-अलग हो जाते हैं। जिसमें से प्लाज्मा फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, करंट या आग से झुलसे मरीजों को दिया जाता है। आरबीसी पैक्ड ब्लड सेल, एनिमिया के मरीजों को जरूरत पड़ने पर चढ़ाया जाता है। प्लेटलेट्स, डेंगू फीवर, विशेष तरह के मलेरिया रोगियों व कैंसर रोगियों के काम आता है।

बैंक में कौन सा ब्लड ग्रुप कितना उपलब्ध

ग्रुप उपलब्धता एबी (+) 00 एबी (-) 00 बी (+) 02 बी (-) 00 ओ (+) 14 ओ (-) 04 ए (+) 22 ए (-) 00

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