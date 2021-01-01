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भू-माफिया सक्रिय:महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की जमीन पर खुलेआम हो रही प्लाॅटिंग

छतरपुर2 घंटे पहले
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छतरपुर| यूनिवर्सिटी की जमीन की जमीन पर खुलेआम प्लाटिंग शुरू हो गई है। - Dainik Bhaskar
छतरपुर| यूनिवर्सिटी की जमीन की जमीन पर खुलेआम प्लाटिंग शुरू हो गई है।
  • यूनिवर्सिटी छतरपुर अपनी 418 एकड़ जमीन का नहीं कर पा रही रखरखाव

महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर की गुरैया गांव के पास 418 एकड़ जमीन पड़ी हुई है। न तो अब तक यूनिवर्सिटी भवन का निर्माण शुरू हो सका है और न ही जमीन रखरखाव हो रहा है। इस कारण खाली पड़ी जमीन पर भूमाफिया और कब्जेदारों की नजर है। जमीन के बड़े हिस्से पर लोगों ने कब्जा करके खेती शुरू कर दी है इतना ही नहीं कुछ भूमाफियों ने तो यूनिवर्सिटी की जमीन पर कब्जे करके प्लाटिंग ही शुरू कर दी है।

बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी फिलहाल महाराजा कालेज के एक भवन में संचालित हो रही है। 2014 में जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के लिए गुरैया गांव के पास बगौता मौजा में 418 एकड़ जमीन का आवंटन कर दिया है, लेकिन 6 साल गुजरने के बावजूद अब तक मौके पर यूनिवर्सिटी परिसर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। जमीन का सीमांकन कराने के बाद यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अपनी जमीन के चारों ओर एक नाली खुदवाकर जमीन को चिन्हित किया था, लेकिन भू माफिया नाली की पुराई करके जमीन पर कब्जा कर रहते जा रहे हैं।

दो स्थानों पर हो रही प्लाटिंग
गुरैया रोड क्षेत्र में यूनिवर्सिटी की जमीन पर दो स्थानों पर कब्जा करके प्लाटिंग की जा रही है। गुरैया कच्ची सड़क पर जहां से यूनिवर्सिटी की जमीन शुरू होती है वहीं पर सरकारी जमीन पर कब्जा करके प्लाटिंग शुरू कर दी गई है। यहां पर हाल ही में जेसीबी मशीनों से मिट्‌टी की सड़कों का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार करीब 100 मीटर आगे भी पत्थर खड़े करके प्लाटिंग के निशान बना दिए गए हैं। पास में अपने खेत पर काम कर रहे बालादीन कुशवाहा ने बताया कि इन दोनों ही स्थानों पर यूनिवर्सिटी की जमीन का कुछ रकवा प्लाटिंग में शामिल करके बेचा जा रहा है।

करीब 100 एकड़ में हो रही खेती
यूनिवरसिटी की खाली पड़ी जमीन पर कई कब्जेदारों ने अतिक्रमण करके खेती भी शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अपनी जमीन पर अलग-अलग स्थानों पर कुछ बोर्ड लगाए हैं। कब्जेदारों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने बोर्ड तक को अपने कब्जे में ले लिया है।

150 करोड़ का प्रस्ताव 3 साल से भोपाल में पड़ा
यूनिवर्सिटी परिसर तैयार करने के लिए निर्माण एजेंसी पीआईयू ने 150 करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव के तहत चार चरणों में यूनिवर्सिटी के बाउंड्रीवाल, प्रशासनिक भवन, एकेडमिक परिसर, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, छात्रावास, वीसी बंगला, रजिस्ट्रार बंगला, कर्मचारी आवास शामिल हैं।

कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर को लिखेंगे
सरकार से बजट हासिल करने के लिए वे कोशिश कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग के पास प्रस्ताव लंबित है। नए बजट सत्र में राशि मिलने की उम्मीद है। कुलपति का कहना है कि वे सोमवार को कलेक्टर को पत्र लिखेंगे। इस पत्र में यूनिवर्सिटी की जमीन पर प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।
प्रो. टीआर थापक, कुलपति

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