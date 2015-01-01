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धोखेबाजी:कालाबाजारियों पर एफआईआर के आदेश बेअसर, 390 रु. में बिक रही खाद की बोरी

छतरपुर14 मिनट पहले
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गौरगांय में ज्यादा कीमत पर खरीदी यूरिया-खाद
  • एफआईआर के आदेश कागजी, दैनिक भास्कर ने किसान बनकर खरीदी खाद की बोरी

जिले की 113 कृषि शाख सहकारी समितियों में यूरिया खाद की नकद बिक्री पर कलेक्टर ने रोक लगा दी है। इस कारण निजी विक्रेता कालाबाजारी कर रहे हैं। दैनिक भास्कर टीम ने गुरुवार को नेशनल हाईवे पर गौरगांय में स्थित खाद विक्रेता से 390 रुपए की यूरिया खाद की बोरी खरीदी।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं, लेकिन कलेक्टर के यह आदेश कागजी साबित हो रहे हैं। छतरपुर शहर के साथ ही पूरे जिले में यूरिया खाद की बोरी की 400 रुपए तक में कालाबाजारी हो रही है।

कलेक्टर ने स्वीकारा 400 रुपए तक में बिक रही खाद

कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सभी एसडीएम को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में कलेक्टर ने स्वीकार किया है कि जिले में यूरिया खाद की बोरी निर्धारित दर 266.50 रुपए के बजाए 300 से 400 रुपए के बीच बेची जा रही है।

कलेक्टर ने सभी एसडीएम को गुरुवार से कालाबाजारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर के आदेश के बावजूद कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। जिले के एक भी एसडीएम ने कार्रवाई नहीं की। कलेक्टर की यह आदेश कागजी साबित हो रहा है।

तहसील से सतर्कता के निर्देश: विक्रेता

छतरपुर-नौगांव नेशनल हाईवे पर गौरगांय के पास मेड रोड पर ही स्थित एक दुकान में दुकानदार महेश असाटी खाद की बिक्री कर रहे हैं। यहां पर किसानों को महंगे दामों में खाद बेची जा रही है। इस दुकान में खाद के साथ हार्डवेयर और बीज की भी बिक्री हो रही है।

भास्कर टीम यहां पर दोपहर गुरुवार को दोपहर में 1:15 बजे पहुंची। खुद को किसान बताते हुए रिपोर्टर ने एक बोरी यूरिया खाद खरीदने की बात कही। इस पर दुकानदार महेश असाटी ने 390 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से यूरिया खाद देने की बात कही। इतना ही नहीं जब दुकानदार से पूछा गया कि, महंगी खाद बेचने पर प्रतिबंध होने के बाद भी आप खाद कैसे बेच लेते है।

इस पर व्यवसाई महेश असाटी के द्वारा जवाब में कहा कि तहसील से सतर्कता से कारोबार करने के निर्देश दिए हैं। भास्कर टीम 1 बोरी खरीदी। दुकानदार ने 390 रुपए लेकर बोरी दे दी। साथ ही व्यापारी बोला कि आपको जितनी बोरी की जरुरत हो बता देना हम भिजवा देंगे।

नौगांव में यूपी से लाई जा रही यूरिया-खाद

शासन ने इस बार जिले में आईपीएल, किसान, इफ्फको ब्रांड की यूरिया की रैक आई है। इस कारण जिले के सभी प्राइवेट दुकानदारों के यहां आईपीएल, किसान, इफ्फको ब्रांड की यूरिया उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन नौगांव की खाद दुकानों पर उत्तर प्रदेश में सरकारी बिक्री के लिए भेजी खाद की बोरियां उपलब्ध हैं। यह खाद महोबा जिले के अजनर, बेलाताल, झांसी और मऊरानीपुर शहरों से लाई जा रही है। खाद की यह बोरियां निर्धारित दर 266.50 रुपए की जगह 380 में बेची जा रही हैं।

एसडीएम बोले- छापामार की कार्रवाई करेंगे

इस मामले में नौगांव एसडीएम विनय द्विवेदी का कहना है कि शासन द्वारा निर्धारित दर पर किसानों को यूरिया न बेचने एवं यूपी की खाद बेचने पर कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम बनाकर एवं स्वयं अमले के साथ छापामार कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है कि अन्नदाता को लुटने नहीं देंगे।

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