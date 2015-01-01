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लोगों में गुस्सा:चंदला में चोरियों की वारदात से आक्रोशित लोगों ने लगाया जाम, 5 घंटे तक प्रदर्शन

छतरपुर/चंदला15 मिनट पहले
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5 घंटे तक प्रदर्शन करते रहे लोग
  • जाम के कारण पांच घंटे तक लवकुशनगर-सरवई मार्ग रहा अवरुद्ध

नगर में लगातार हो रही चोरियों की वारदात से बौखलाए लोगों ने गुरुवार सुबह चंदला नगर के लवकुशनगर-सरवई मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। सुबह 7 बजे से शुरू जाम अधिकारियों के आश्वासन के बाद दोपहर करीब 12 बजे खुला। इस दौरान 5 घंटे तक लवकुशनगर-सरवई मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप्प रहा।

चंदला नगर के वार्ड नंबर 15 दृढ़ोमर धर्मशाला के सामने रहने वाले राजकुमार गुप्ता पिता राम बिहारी गुप्ता गल्ला खरीद का काम करते हैं। उनके मकान के बाहर उनकी आढ़त की गद्दी है। रात करीब 2 बजे से 5 बजे के मध्य कोई बदमाश उनके घर में रोड की ओर से छत चढ़कर आया। घर के अंदर टंकी के पास रखी चाबी का गुच्छा उठाकर चोर बाहर निकला और दुकान का ताला खोलकर गद्दी में रखी गोलक उठाई तथा उस गोलक में रखे 90 हजार रुपए निकाल लिए। इसके बाद खाली गोलक वहीं बाजू में फैंक कर भाग निकले। राजकुमार गुप्ता ने बताया कि गुरुवार सुबह जब वह सोकर उठे तो घर के दरवाजे खुले थे, बाहर निकले तो दुकान की शटर खुली हुई थी।

गद्दी में रखी गोलक गायब थी, जब देखा तो गोलक बाहर बाजू में पड़ी हुई थी, उसमें रुपए गायब थे। इस घटना से उनका परिवार एवं अन्य व्यापारी आक्रोशित हो गए और सुबह करीब 7 बजे मुख्य रोड पर जाम लगा दिया। इन व्यापारियों के परिवार की महिलाएं भी रोड पर बैठ गईं, यह सभी पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इन का कहना था कि जब तक एसपी नहीं आते तब तक जाम नहीं खुलेगा। मुख्य मार्ग पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

एसडीओपी के आश्वासन के बाद लोगों ने खोला जाम

जाम लगने की जानकारी लगते ही लवकुशनगर एसडीओपी पीएल प्रजापति चंदला पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले थाना प्रभारी को केस दर्ज करने को कहा, इसके बाद उन्होंने नाराज व्यापारियों को कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम खोलने के लिए कहा। लेकिन गुप्ता परिवार नहीं माना।

उनका कहना था कि हमारे यहां पहले भी चोरी हो चुकी, लेकिन आज तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। इस बार भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। वह इस मामले की जांच टीआई राजेश बंजारे से कराने की जिद पर अड़े हुए थे। एसडीओपी प्रजापति ने फोन पर एसपी से बात की, इसके बाद उन्होंने आक्रोशित व्यापारियों को बताया कि एसपी साहब के निर्देशन में टीआई राजेश बंजारे से जांच कराई जाएगी। इस आश्वासन के बाद लोग मान गए और दोपहर 12 बजे जाम खुल गया।

घूम कर फिर दुकान पहुंच गया खोजी कुत्ता

छतरपुर से आया खोजी कुत्ता व्यापारी राजकुमार गुप्ता दुकान के अंदर घुसा। सूंघने के बाद वह हथौहां रोड की ओर गया, कुछ दूर जाने के बाद वह हिनौता रोड से दीक्षित तालाब होते हुए फिर उसी स्थान पर पहुंच गया। कुल मिलाकर डॉग स्कॉयड से समस्या का समाधान नहीं हुआ।

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