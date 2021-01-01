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कार्रवाई:हरे पेड़ काटने पर पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

छतरपुर5 घंटे पहले
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बमीठा थाना में हरे पेड़ काटने पर 4 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर 3 को गिरफ्तार कर लिया है। जबकि एक अभी भी फरार है। गंज ग्राम पंचायत सचिव प्रभात दुबे (डेंगा) ने गंज स्कूल के सामने आम रोड का शासकीय हरे चिल्ला के पेड़ काटने पर 4 लोगों के खिलाफ मामला कायम करवाया था।

पुलिस ने परम लाल कुशवाहा गढ़ा, नंद राम बंसल पिपरादोनी थाना नौगांव, कल्लू घोसी गढ़ा, शिवम सिंह बुंदेला टुरैया हाल निवासी गंज पर आईपीसी की धारा 379 के तहत मामला किया। पुलिस ने चोरी के आरोप में 3 लोगों को पकड़ा है।

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