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रेत उत्खनन:बिना नंबर के ओवरलोड वाहनों में बिना पिटपास उत्तर प्रदेश भेजी जा रही रेत

आलीपुरा14 मिनट पहले
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प्रतिकात्मक फोटो
  • वाहनों में पिटपास भी नहीं होता, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही।

आलीपुरा से निकली धसान नदी में रेत माफिया द्वारा 3 अलग-अलग घाट बनाकर रेत का उत्खनन किया जा रहा है। यह रेत डंपरों, ट्रैक्टरों व हाइवा में ओवरलोड भर कर पुलिस की नाक के नीचे से यूपी भेजी जा रही है। इन वाहनों में पिटपास भी नहीं होता, इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही।

धसान नदी से रेत निकाल कर डंपरों व अन्य वाहनों से छतरपुर जिले के रगौली से लगे यूपी के बेलाताल, कुलपहाड, अजनर, घुटई, पिपरी सहित अन्य दर्जनों गांव में रेत भिजवाई जा रही है। बड़े 14-16 पहिया वाले हाइवा ट्रालों में रेत लादकर आलीपुरा टीला टू गर्रोली रोड से निकाले जा रहे हैं।

आक्रोशित ग्रामीण बोले- प्रशासन द्वारा नहीं की जाती कार्रवाई

खास बात यह है कि बड़े वाहनों में ओवर लोड होकर जा रही रेत के संबंध में कोई वैध पिटपास नहीं होते। इन वाहनों में केवल उत्तरप्रदेश लिखा होता है, किसी प्रकार की कोई नंबर प्लेट नहीं होती। यह सब पुलिस व प्रशासन की जानकारी में होता है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस पर पुलिस व प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं।

रेत से ओवरलोड वाहनों के अंधी रफ्तार में दौड़ने से आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। इस संबंध में आलीपुरा थाना प्रभारी रूप नारायण पटैरिया का कहना है कि ओवरलोड के लिए आ​​​​रटीओ चैकपोस्ट पर तौल कराई जाएगी। रेत उत्खनन को लेकर राजस्व व खनिज विभाग को कार्रवाई करना चाहिए। वहीं तहसीलदार नौगांव बीपी सिंह का कहना है कि हम चैकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगे।

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