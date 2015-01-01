पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ग्रामीण जता रहे थे आपत्ति:चौपाल के लोकार्पण में सरपंच-सचिव का विरोध, कार्यक्रम छोड़ चले गए सांसद

बिजावर44 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • सरपंच-सचिव की कार्यप्रणाली से नाराज ग्रामीण जता रहे थे आपत्ति

टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र खटीक शुक्रवार को सांसद चौपाल का लोकार्पण करने के लिए आदिवासी ग्राम पंचायत खरयानी के ग्राम डोड़न पहुंचे। लोकार्पण के दौरान ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। इस पर सांसद ग्रामीणों पर नाराज होकर कार्यक्रम बीच में छोड़कर ही चले गए।

कार्यक्रम शुरु होते ही सांसद के साथ पहुंचे लोगों ने माइक पर सचिव और सरपंच की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। इससे ग्रामीण युवक बबलू आदिवासी ने जनप्रतिनिधियों को टोका और कहा कि गांव की हालत बदतर है। सरपंच सचिव ने गांव का बेड़ा गर्क कर रखा है।

बबलू की इस बात का समर्थन अन्य ग्रामीण भी करने लगे। इसी दौरान सांसद वीरेंद्र खटीक बोलने के लिए खड़े हुए लेकिन ग्रामीण गांव में विकास न होने के लिए और कार्यक्रम के दौरान अपनी बात और समस्या नहीं सुने जाने को लेकर नाराजगी व्यक्त करने लगे। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। इससे सांसद नाराज हो गए और कार्यक्रम को बगैर संबोधित किए ही वापस चले गए।

ग्रामीणों ने सांसद को क्षेत्र में जेसीबी और मशीनों से काम कराए जाने की शिकायत की। इसके उन्होंने सबूत भी दिए, एक ज्ञापन भी दिया लेकिन सांसद ने ज्ञापन नहीं लिया और नाराज होकर चले गए। कुछ युवकों ने कार्यक्रम में व्यवधान डाला: इस संबंध में सांसद डा. वीरेंद्र कुमार खटीक का कहना है कि सांसद चौपाल के लोकार्पण में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं सुनाईं।

जिन्हें सुना और समाधान का आश्वासन दिया। इसी बीच कुछ युवक शराब के नशे में आए और गांव में लाइट नहीं होने की शिकायत करने लगे। सांसद ने बताया कि हमने उन्हें बताया कि आपका गांव सेंचुरी में आता है, हमने लाइट के लिए लोकसभा में बात रखी है। हम सीधे कुछ नहीं कर सकते। इस पर नशे की हालत में वह युवक भड़क गए। चूंकि कार्यक्रम हो चुका था इसलिए हम वहां से चले आए।

गांव में विकास न होने का आरोप लगा रहे थे ग्रामीण

युवा नेता अमित भटनागर ने बताया कि गांव में अभी तक सड़क नहीं है । बिजली नहीं है ग्रामीणों को कुटी तो नहीं मिल रही। आदिवासियों के नाम राशन कार्ड पर नहीं चढ़ा रहे, जिससे उन्हें राशन नहीं मिल रहा। गांव की विधवा औरतें 17 साल से मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भटक रही हैं। जाति प्रमाण पत्र मिले बगैर ही लोगों की जिंदगी बीत जाती है। गांव के सचिव , पटवारी से ग्रामीण बेहद नाराज हैं लेकिन शिकायतों पर न तो जांच होती है और ना ही कार्रवाई होती है। भटनागर ने बताया कि ग्रामीणों के बैंक खाते सरपंच के परिजनों द्वारा बमीठा में संचालित कियोस्क में खुलवाए गए हैं गरीबों को बैंक की खाता संख्या का कार्ड भी नहीं दिया गया। यह सरकारी तंत्र के शोषण ने ग्रामीणों के जीवन को बेहद तकलीफ देह बना रखा है।

युवकों को ले जा रहे पुलिस वाहन को घेरा

सांसद का विरोध करने पर युवक बबलू आदिवासी को पुलिस पकड़ कर ले जाने लगी। जिस पर गांव की महिलाओं ने पुलिस गाड़ी को घेर लिया, तब मौके पर लोगों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने युवक को छोड़ दिया और पुलिस भी बिना कार्रवाई किए वापस लौट गई।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें