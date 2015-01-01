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एक और बीमारी:पन्ना जिले में स्क्रब टाइफस की दस्तक, 4 मरीजों में से 2 की हुई मौत

पन्नाएक घंटा पहले
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  • भोपाल से आई टीम ने गांवों में जाकर चूहों के लिए सैंपल, संक्रमण के फैलाव की हो रही है जांच

कोरोना महामारी के बीच पन्ना जिले में एक अन्य संक्रामक बीमारी स्क्रब टाइफस का संक्रमण पाया गया है। अब तक चार संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। इन चार मरीजों में से दो मरीजों की मौत हो चुकी है जबकि दो मरीज अब स्वस्थ हो गए हैं। पन्ना सीएमएचओ की रिपोर्ट पर भोपाल से कीट रोग विशेषज्ञ (एंटमाेलाॅजिस्ट) के नेतृत्व में एक टीम पन्ना पहुंचकर जांच कर रही है।

स्क्रब टाइफस बीमारी के दो मरीज अजयगढ़ में मिले थे जो अब स्वस्थ हैं। इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग की मांग पर भोपाल से विशेषज्ञाें की टीम आई है। यह टीम गांव का भ्रमण करके मरीजाें के घराें से चूहों को पकड़कर उनके अंगाें से सेंपल ले रही है। यह सैंपल जांच के लिए भाेपाल में लैब भेजे जा रहे हैं। टीम में शामिल राज्य सरकार के एंटमोलाॅजिस्ट शैलेन्द्र सिंह द्वारा ऑर्गन लेकर जांच के लिए लैब भेज दिया गया है।

बीमारी के लक्षण

यह बीमारी चूहा, गिलहरी और खरगोश से फैलती है। इस बीमारी स्क्रब टाइफस में तीव्र बुखार मुख्य लक्षण है। इसके अलावा सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, सांस फूलना, खांसी, जी मितलाना, उल्टी होना इसके अन्य लक्षण हैं। कुछ मामलों में शरीर पर सूखे चकत्ते भी हो सकते हैं।

डाॅक्टराें के अनुसार इससे बचने के लिए खेतों में काम करते समय हाथ-पैर को ढक कर रखना चाहिए। अजयगढ़ में एक मरीज रावेंद्र कोरी पिता प्रमोद कोरी उम्र 17 वर्ष निवासी गुछारा अाैर एक अन्य मरीज संगीता सेन पिता गनपत सेन उम्र 18 वर्ष निवासी प्रतापपुर मिले थे यह दोनों मरीज इलाज होने के बाद अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं।

दाे गांवाें से लिए गए हैं सैंपल

शैलेंद्र सिंह ने बताया कि यह बीमारी चूहों के संक्रमित लार्वा से फैलती है। अजयगढ़ ब्लाक से सैंपल लिए गए हैं। पन्ना जिला स्वस्थ्य विभाग में पदस्थ डाॅ. गंुजन ने बताया कि अजयगढ़ ब्लॉक में प्रतापपुर और गुछारा में एक-एक मरीज 2 माह पूर्व मिला था। पन्ना जिले में टोटल 4 केस है। इनमें से पवई और अमानगंज में मिले दो मरीजों की मृत्यु हो गई है। अजयगढ़ के दोनों मरीज स्वस्थ है। संक्रमण के फैलाव की जांच की जा रही है।

एक से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलती यह बीमारी

डाॅ. गुंजन ने बताया कि स्क्रब टाइफस एक संक्रामक बीमारी है। यह जंतुओं में होने वाला मौसमी रोग है। विभिन्नय कार्य के दौरान मनुष्य संक्रमित कीट (चिगर्स) द्वारा काटे जाने पर इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। किसान, बागवान, मजदूर आदि को इससे संक्रमित होने का ज्यादा खतरा रहता है। चूहे संक्रमण का मुख्य स्रोत हैं। स्क्रब टाइफस एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता है।

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