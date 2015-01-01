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मजदूर को मिला हीरा:पन्ना की खदान में मिला सात कैरेट का हीरा ,हीरे की कीमत 25 से 30 लाख बताई जा रही है

पन्ना2 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

पन्ना की उथली खदान से फिर एक मजदूर को हीरा मिला है। मजदूर ने इस 6.92 कैरेट हीरे को पन्ना के हीरा कार्यालय में जमा कराया है। इस हीरे की कीमत 25 से 30 लाख बताई जा रही है।

पन्ना की उथली खदानों से हीरा मिलने का सिलसिला जारी है। कोरोना काल के चलते लोग बाहर नहीं जा पाए तो हीरा खदानों में ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अजयगढ़ नगर के वार्ड नंबर 14 के संदीप पिता हरिश्चंद्र साहू ने 20 अक्टूबर 2020 को कृष्णाकल्याणपुर की पटी में हीरा खदान स्वीकृत कराई थी।

इस खदान में उसे गुरुवार को 6.92 कैरेट का हीरा मिला। इस हीरे की बाजार कीमत करीब 25 से 30 लाख बताई जा रही है।

मजदूर संदीप साहू ने बताया वह एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति है। वह चावल बाजारों में जाकर बेंचने का कार्य करता है। कोरोना काल में बाजार बंद होने के कारण उसने अपने घर वालों के सहयोग से पटी में एक हीरा खदान लगाई। जिसमें उनके पिता एवं भाई सब मिलकर कार्य करते रहे।

मिली रकम से छोटी बहन की करेगा शादी

मजदूर संदीप साहू ने बताया कि वह 4 भाई हैं एवं उनके 2 बहनें हैं। उससे बड़े 2 भाई हैं। उनकी एक छोटी बहन शादी के लिए शेष है। हीरा की कीमत मिलने के बाद वह पहले अपनी छोटी बहन की धूमधाम से शादी करेगा। शेष रकम परिवार के विकास में खर्च करेगा।

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