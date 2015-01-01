पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

मौत:जहरीली दवा खाने से बीमार युवती की मौत, राजनगर के डिगौली गांव की घटना

छतरपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

राजनगर क्षेत्र में डिगौली गांव की 16 वर्षीय युवती ने परिजनों से हुए विवाद से नाराज होकर जहरीली दवा खा ली। जिससे बीमार युवती को परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

शरीर में अधिक जहर फैल जाने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि डिगौली गांव की मीना पिता हरिदास पटेल उम्र 18 वर्ष का किसी बात को लेकर परिजनों से मामूली विवाद हो गया। इस विवाद से नाराज युवती ने घर पर रखी जहरीली दवा खा ली।

दवा खाने से बीमार युवती को परिजनों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। युवती के शरीर में अधिक जहर फैल जाने के कारण उसकी मौत हो गई। युवती की मौत के बाद पुलिस ने मृतिका का पंचनामा तैयार कर शव का पीएम कराते हुए परिजनों को सौंप दिया। साथ ही पुलिस ने जहर खाने से युवती की मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें