पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

प्रेस वार्ता:समाज सेवियों ने दीपावली त्योहार पर स्वदेशी समान खरीदने पर दिया जाेर

छतरपुरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

शहर के चेतगिरी कॉलोनी स्थित सरस्वती स्कूल स्वदेशी अभियान विभाग द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दाैरान दीपावली त्योहार पर स्वदेशी वस्तुएं इस्तेमाल करने के साथ स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

इस दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत को अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने और विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला देश बनने की दिशा में प्रयास करने को लेकर चर्चा की गई। गलवान घाटी में जून माह में भारत, चीन सैनिकों के बीच हुई झड़प में शहीद भारतीय सैनिकों को याद करते हुए दीपावली पर्व पर लोगों को स्वदेशी उत्पाद इस्तेमाल करने और चीनी सामान का बहिष्कार करने को जागरूक किया गया।

ऑनलाइन कंपनियों द्वारा बेची जा रही सामग्री न खरीदते हुए छोटे दुकानदार व फेरी लगाकर समान बेचने वालों से सामान खरीदने की अपील की गई। इसके पहले विभाग द्वारा स्वदेशी संकल्प को लेकर डिजिटल हस्ताक्षर अभियान, पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण कार्यक्रम, रक्षाबंधन पर्व पर स्वदेशी राखी का इस्तेमाल करने और गणेश उत्सव पर चीन में निर्मित पटाखे, बिजली के सामान व सजावट की वस्तुएं इस्तेमाल न करने को लेकर भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जिला सह संयोजक दीप्ति प्यासी, धीरज भार्गव, मनेंदू पहारिया, सौरभ तिवारी, विशाल राय और पंकज पिपरैया मुख्य रूप से मौजूद रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें