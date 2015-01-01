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हादसा:गाय को बचाने के चक्कर में टैक्सी खाई में उतरी, दो घायल

छतरपुर14 मिनट पहले
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टैक्सी खाई में गिरने से घायल अस्पताल में भर्ती
  • बड़ामलहरा के चरखया के पास हादसा

थाना बड़ामलहरा के चरखया के पास एक गाय को बचाने के चक्कर में एक टैक्सी खाई में उतर गई। इस घटना में टैक्सी चालक सहित दो लोग घायल हो गए।

ग्राम रानीखेरा का बाबा पिता तुलसी यादव 35 वर्ष अपनी टैक्सी को चलाते हुए धनगुवां से सड़वां आ रहा था। टैक्सी में सड़वा निवासी 50 वर्षीय उमाशंकर पिता चतुर्भुज पाठक भी बैठे थे। तभी चरखया के पास बीच सड़क पर यकायक सामने एक गाय आ गयी।

जिसे बचाने के चक्कर मे तेज रफ्तार टेक्सी सड़क किनारे खुदी खाई में उतर गयी। खाई में जा रही चलती टैक्सी से ड्राइवर बाबा यादव और उसमें सचार उमाशंकर पाठक दोनों नीचे गिर गए। नीचे गिरने से दोनों घायल हो गए।

दोनों घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ामलहरा लाया गया। जहां डॉक्टरों ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया। वहीं गंभीर रूप से घायल उमा शंकर पाठक को इंदौर रैफर कर दिया गया ।

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