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शिनाख्त:हादसे में मृतक किशोर की देर रात हुई शिनाख्त

छतरपुरएक घंटा पहले
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सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के महोबा रोड पर बुधवार की देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में टक्कर मारकर चार लोगों को घायल कर दिया। जिसमें से एक की जिला अस्पताल पहुंचने से पहले माैत हो गई। देर रात इसकी पहचान पठापुर रोड स्थित कट्‌टू पहड़िया के किशाेर के रूप में हुई। बता दें कि बुधवार की देर रात महोबा रोड पर एक ऑटो वाहन पर सवार होकर कुछ लोग जा रहे थे।

इस दौरान सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में टक्कर मारकर चार लोगों को घायल कर दिया। इस एक्सीडेंट से खड़ेहा गांव का 38 वर्षीय श्रीकुमार अहिरवार, 25 वर्षीय संदीप निगम, 26 वर्षीय हीरा अहिरवार सहित शहर में पठापुर रोड स्थित कट्‌टू पहड़िया का 16 वर्षीय शिवा पिता अजय निगम गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस ने सभी घायलों को 108 वाहन की सहायता से इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। परंतु किशाेर की जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई।

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