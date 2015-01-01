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साफ-सफाई:नगर पालिका ने रात में शुरू किया सफाई अभियान

छतरपुरएक घंटा पहले
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स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के चलते नगरपालिका छतरपुर के द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिसके चलते रात्रिकालीन सफाई अभियान चलाकर दुकानदारों के द्वारा फेंका गया कचरा उठाकर सड़कों को साफ किया जाता है।

सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया के निर्देशन में नगरपालिका की पूरी टीम शहर को स्वच्छ रखने और स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर को अच्छी रैंकिग दिलाने के हर संभव प्रयास कर रही है। जिसके चलते शहर में स्थित सभी सामुदायिक शौचालयों में प्रकाश, पानी, रैम्प, शीशा सहित अन्य सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर दी गई है। इसके अलावा शहर में कहीं पर भी कचरा न दिलाई दे, इसके लिए व्यावसायिक क्षेत्रों में रात में सफाई कराई जा रही है।

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