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आयोजन:निबंध लिख और चित्र बनाकर विद्यार्थियों ने दिया स्वच्छता का संदेश, शपथ भी दिलाई

छतरपुर2 घंटे पहले
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  • स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत प्रतियोगिता का आयोजन

नगरपालिका परिषद द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत शहर के सिचाई कॉलोनी स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में छात्र-छात्राओं के बीच निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान आने वाले छात्रों को नगर पालिका के द्वारा पुरुष्कृत किया जाएगा।

जिला कलेक्टर एवं प्रशासक शीलेंद्र सिंह और सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया के नेतृत्व में स्वच्छता निरीक्षक संजेश नायक और स्वच्छ भारत मिशन के नोडल अधिकारी महेंद्र पटेल के निर्देशन में शहरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरुक करने विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की दिलाई गई शपथ

इसी के अंतर्गत सरस्वती विद्यालय में सुक्रवार की दोपहर डेढ़ बजे विद्यालय के प्राचार्य अनिल अग्रवाल के साथ समस्त स्टॉप और छात्र-छात्राओं को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की शपथ दिलाई गई। इसके बाद छात्र-छात्राओं के द्वारा निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लिया गया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य अपने शहर को स्वच्छ बनाना, गीला कचरा और सूखा कचरा पृथक-पृथक कर नगरपालिका की गाड़ी में डालना है।

जिससे शहर को हम साफ-स्वच्छ रख सकें। इस मौके स्कूल से रामशरण सोनकिया, शारदा प्रसाद मिश्रा, जयेंद्र सिंह, रचना जैन, मधुरिया श्रीवास्तव के साथ नगरपालिका से रामसिंह राय, कुलदीप तिवारी और हृदेश व्यास मुख्य रूप से मौजूद रहे।

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