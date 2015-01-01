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  • There Will Be 23 Rounds Instead Of 20 In The Counting Of Badmalhara, The Final Result Will Be Delayed By About One And A Half Hours.

कोरोना इफेक्ट:बड़ामलहरा की मतगणना में 20 के बजाए 23 राउंड होंगे, करीब डेढ़ घंटे की देरी से आएगा अंतिम रिजल्ट

छतरपुर2 घंटे पहले
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  • 46 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए थे, इसी कारण मतगणना के राउंड भी बढ़ेंगे

बड़ामलहरा उपचुनाव की मंगलवार को होने वाले मतगणना में इस बार 23 राउंड होंगे। प्रत्येक राउंड में 14 ईवीएम (कंट्रोल यूनिट) मशीनों को खोला जाएगा। 2018 के चुनाव में 20 राउंड की गणना में रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। इस बार कोरोना के कारण 46 अतिरिक्त मतदान केंद्र बनाए गए थे।

इस कारण ईवीएम मशीनें बढ़ने के कारण इनके गणना के राउंड भी अधिक होंगे। तीन अधिक राउंड होने के कारण अंतिम रिजल्ट घोषित होने में भी करीब डेढ़ घंटे का अतिरिक्त समय लगेगा। दरअसल 2018 के चुनाव में बड़ामलहरा उपचुनाव के समय 271 मतदान केंद्रों पर वोटिंग की गई थी, लेकिन कोरोना को ध्यान में रखते चुनाव आयोग ने 46 नए मतदान केंद्र बनाए थे। इस कारण इस बार 317 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराए गए हैं। मतगणना के दौरान इस बार भी पहले की तरह 14 ईवीएम मशीनें ही खोली जाएंगी। इस कारण से सभी मशीनों की गणना 23 राउंड में पूरी होगी। एक राउंड में करीब 30 मिनट का समय लगेगा। इस कारण से 2018 की तुलना में इस चुनाव का अंतिम परिणाम करीब डेढ़ घंटे की देरी से घोषित हो सकेगा।

दो कक्षों में होगी गणना, 7-7 टेबल लगेंगी, हर टेबल पर तीन अफसरों को किया जाएगा तैनात
मतगणना का काम एक्सीलेंस हायर सेकंडरी स्कूल में कराया जाएगा। इसके लिए दो कक्षों में मतगणना टेबलों को लगाया जाएगा। दोनों कक्षों में 7-7 टेबल होंगी। इन टेबलों पर ही मतगणना की जाएगी। हर टेबल पर तीन गणना अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इनमें गणना सुपरवाइजर, गणना असिस्टेंट और माइक्रो सुपरवाइजर होंगे। यह अधिकारी उम्मीदवारों के एजेंटों के सामने मशीन की सील खोलेंगे। पंचनामा तैयार करेंगे। इसके बाद मशीन से निकले मतों की गणना होगी। गणना को एजेंटों से प्रमाणित कराया जाएगा। जिला पंचायत सीईओ अमर बहादुर सिंह की निगरानी में सभी गणना कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है।

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