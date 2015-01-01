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एक साथ आठ घरों में चोरी:मोहंद्रा में चोरों ने एक रात में आठ घरों में की चोरी,सिमरिया थाना क्षेत्र का मामला

पन्ना2 दिन पहले
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प्रतिकात्मक फोटो

सिमरिया थाना क्षेत्र के मोहंद्रा कस्बा में बीती रात अज्ञात चोरों ने आधा दर्जन से अधिक घरों में धावा बोला। इन घरों से नकदी सहित हजारों रुपए की सामग्री चोरी करके ले गए। पीड़ित परिवारों ने घटना की रिपोर्ट मोहंद्रा पुलिस चौकी में दर्ज कराई है।

जानकारी के अनुसार बीती रात अज्ञात चोरों ने मोहंद्रा के जनकपुर मोहल्ला में धावा बोला। चोरों ने प्यारे लाल चौरसिया के यहां रहने वाले तीन किराएदारों रमूल रैकवार, रामभद्र मिश्रा, गिरान सिंह प्रजापति के यहां ताला तोड़कर चोरी की। इसके साथ ही घनी बस्ती के बीचों बीच स्थित ग्राम पंचायत मोहंद्रा के पूर्व उपसरपंच मनीष चौरसिया की पत्नी कुंती चैरसिया की बुटीक, अस्सु सेन व अतुल सोनी के घर में धावा बोला। रमलू रैकवार के 10 हजार रुपए व कुती चौरसिया की दुकान में महिला स्वसहायता समूह के 4 हजार रुपए चोरी किए। बांकी जगह चोरों को कुछ खास हाथ नहीं लगा।

मोहंद्रा की घनी बस्ती के बीचों बीच 8 जगह के ताले टूटने से चौंकी पुलिस के रात्रि गस्ती के दावों की पोल भी खुली है। मामले की जानकारी लगने पर चौकी पुलिस एवं थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। मौके का निरीक्षण व मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू कर दी है।

संदेहियों की हो रही धरपकड़: सिमरिया थाना प्रभारी सुरेंद्र द्विवेदी ने बताया कि शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संदेहियों की तलाश की जा रही है मामले में कुछ सुराग भी हाथ लगे हैं। जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे।

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