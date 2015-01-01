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जवाहर नवोदय विद्यालय:नवाेदय में इस बार 30 दिनों की जगह केवल 15 दिन का शीतकालीन अवकाश

छतरपुर2 घंटे पहले
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नौगांव नगर के जवाहर नवोदय विद्यालय में इस बार शीतकालीन अवकाश 30 दिनों की जगह केवल 15 दिनों का होगा। कर्मचारी को यह अवकाश 15 दिनों के रोटेशन बेस पर मिलेगा।

नवोदय विद्यालय समिति भोपाल के सहायक उपायुक्त एममरियप्पन ने हाल ही में एक पत्र जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि नवोदय विद्यालय में सत्र 2020-21 में शीतकालीन सत्र अवकाश केवल 15 दिनों का होगा। स्कूल के कर्मचारी 15-15 दिन के क्रम में यह अवकाश लेंगे जो कर्मचारी अवकाश नहीं लेना चाहते हैं उन्हें इस अवकाश के स्थान पर अर्जित अवकाश दिया जाएगा।

इसके साथ ही जो कर्मचारी अवकाश पर जाएंगे। उन्हें 15 दिन के बाद स्कूल में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही कोई अन्य अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। पत्र में लेख है कि त्यौहारों को छोडक़र सभी दिवसों में कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षाएं लेनी होंगी।

कर्मचारी कल्याण संघ ने जताया विरोध

नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जारी इस आदेश का नवोदय विद्यालय कर्मचारी कल्याण संघ के सदस्यों ने विरोध जताया है।

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