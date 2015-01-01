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आरोपियों की तलाश जारी:एक रात में तीन घरों में चोरी, लाखों के जेवरात ले उड़े चोर

छतरपुर/बड़ामलहराएक घंटा पहले
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  • ग्राम बाजना का मामला, आरोपियों की तलाश जारी
  • एक दुकान से कुछ नहीं चुरा पाए बदमाश

बाजना थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक साथ 3 मकानों के ताले तोड़े। चोरों ने 2 मकानों से नकदी व जेवरात चुराए, जबकि तीसरे मकान से कुछ चुरा नहीं पाए। इन तीनों घटनाओं की शिकायत थाने में की गई, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

बीती रात ग्राम बाजना के गोकुल राय, परम पटेल के घर तथा पवन जैन की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया है। अज्ञात चोर गोकुल राय और परम पटेल के मकान से लाखों के जेवरात और नकदी चुरा ले गए हैं।

परम पटेल ने बताया कि चोरों ने उसके सूने घर में घुसकर 20 हजार की नकदी और 2 चांदी की करधौनी, पायल, बिछियां चुरा लीं। गोकुल राय ने बताया कि उसके घर से 1 मंगल सूत्र, 1 सोने की माला तथा एक जोड़ी झुमकी चोरी हुई हैं।

सुबह के समय दुकान के टूटे मिले ताले

वहीं पवन जैन ने बताया कि वह देर शाम करीब 8 बजे अपनी दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह जब वह दुकान पर आए तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। हालांकि चोर यहां से कुछ सामान नहीं ले जा पाए। पवन ने बताया कि 8 माह पहले भी उसकी दुकान से चोरी हो चुकी है जिनका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है।

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