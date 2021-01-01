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इनसे सीखिए देने का सुख:रक्तदान कर 31 लोगों की मदद कर चुके हैं टीनू; सड़वां के युवा में है समाजसेवा का जुनून

बड़ामलहरा2 घंटे पहले
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बड़ामलहरा विकासखंड के छोटे से गांव सड़वां के एक युवक के दिलोदिमाग में पीड़ित मानवता की सेवा करने का जुनून है। यह युवक अपनी 31 वर्ष की छोटी उम्र में अब तक 31 लोगों को अपना खून देकर उनकी जान बचा चुका है।

ग्राम सड़वा निवासी टीनू पाठक वर्तमान में एसबीआई के कियोस्क बैंक का संचालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैंने पहली बार 16 वर्ष की उम्र में रक्तदान किया था। उन्होंने बताया कि मैं अपने दोस्त को अस्पताल में देखने गया था, वहां देखा कि एक महिला को अपने बेटे की जान बचाने के लिए खून की आवश्यकता थी। वह महिला खून के लिए इधर-उधर परेशान होकर भटक रही थी। उसकी परेशानी और पीड़ा को देख मेरे मन में उसकी मदद करने का विचार आया।

मैंने देर किए बिना ब्लड बैंक जाकर अपना ब्लड ग्रुप चैक कराया, मेरा ब्लड ग्रुप उस महिला के बीमार बेटे से मैच कर गया। मैंने तुरंत अपना एक यूनिट ब्लड निकलवा कर उस महिला के बीमार बेटे को दिया। ब्लड चढ़ने के बाद वह ठीक हो गया।

उस वाकये के बाद मेरे मन में रक्तदान करते रहने की इच्छा बलवती हुई। तभी से मैंने हर 3 माह में किसी एक जरूरतमंद को ब्लड देकर जान बचाने का संकल्प लिया। उन्होंने बताया कि मेरा यह अभियान आज भी अनवरत रूप से जारी है। मैं आगे भी जरूरतमंदों को अपना ब्लड देता रहूंगा।

प्रेरित होकर दोस्तों ने भी किया रक्तदान
टीनू पाठक कहते हैं कि मेरा यह कार्य देखकर मेरे कई युवा साथी भी इस दिशा में प्रभावित हुए और उन्होंने भी कई जरूरतमंदों को ब्लड दिया है। जिससे गंभीर मरीजों की जान बच गई। टीनू अपने मित्रों व अन्य लोगों को भी रक्तदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि विधानसभा में किसी भी स्थान पर एक ब्लड बैंक खोला जाए तो नगर साथ क्षेत्र के युवाओं में ब्लड दान करने की इच्छा और तीव्र गति से जागृत होगी। साथ ही इस क्षेत्र के गंभीर रोगियों को ब्लड के लिए छतरपुर नहीं जाना पड़ेगा।

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