भीषण सड़क हादसा:छतरपुर में ट्रक की भिड़ंत में दो की मौत, दो गंभीर घायल, दूसरी घटना में बच्चों से भरी गाड़ी पुल से गिरी

Two Killed, Two Seriously Injured In A Truck Collision In Chhatarpur, In The Second Incident A Car Full Of Children Fell From The Bridge

भीषण सड़क हादसा: छतरपुर में ट्रक की भिड़ंत में दो की मौत, दो गंभीर घायल, दूसरी घटना में बच्चों से भरी गाड़ी पुल से गिरी

छतरपुर एक घंटा पहले



घटनास्थल पर लगी लोगों की भीड़।

छतरपुर जिले के गढ़ी मलहरा थाना क्षेत्र के ग्राम कुर्राहा में बस स्टैंड के समीप कानपुर सागर हाईवे पर दो ट्रक आमने-सामने भिड़ गए। इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना रात करीब 3 बजे की है। दो लोगों की मौके पर मौत हो गई और दो गंभीर रुप से घायल हुए हैं। जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। जहां उनका इलाज चल रहा है।

जानकारी के मुताबिक तेलंगाना के बारंगल से मिर्च से भरा ट्रक UP के कानपुर जा रहा था। जिसमें सवार ड्रायवर 44 वर्षीय शैलेन्द्र S/O कमलेश बाबू श्रीवास निवासी दुरराजपुर जिला कानपुर देहात की मौत हो गई। साथ ही इसके साथी हेल्पर 19 वर्षीय प्रशांत S/O संतोष कुमार निवासी ग्राम- सिलहरा जिला कानपुर देहात की भी मौत हो गई है। दोनों मृतकों का PM कराकर उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया है।

दूसरा ट्रक जो UP सिकंदराबाद से प्लास्टिक का दाना लेकर आ रहा था। इसमें सवार ड्रायवर 45 वर्षीय तारिक S/O इस्लाम निवसी फतेपुर, मूसानगर उत्तरप्रदेश और साथी हेल्पर रियाज S/O खलील निवासी जिला जालौन कालपी उत्तरप्रदेश गंभीर घायल हैं। जिन्हें जिला अस्पताल छतरपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

बिना रैलिंग के पुल से गिरी बोलेरो

छतरपुर के गर्रौली सिनोटी रोड पर सिलप नदी के बिना रैलिंग के पुल से सवारियों से भरी बोलेरो नीचे खाई में गिर गई। जहां घटना की जानकारी लगने पर मौके पर चौकी प्रभारी मोहिनी शर्मा, नौगांव थाना टीआई संजय वेदिया, एसडीओपी कमल कुमार जैन सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया है।

बिना रैलिंग के पुल से नीचे गिरी बोलेरो।

जानकारी के मुताबिक टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र के हनोता गांव से पक्यात लेकर छतरपुर जिले के ईशानगर थाना क्षेत्र के ग्राम बारा-कीरतपुरा जा रहे थे। जहां रायत में यह गाड़ी पुल से नीचे जा गिरी। जिसमें सवार 10 बच्चों और ड्राइवर में से 5 बच्चे और 1 ड्रायवर (कुल 6 लोग) घायल हो गए। इन्हें नोगांव स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां उन्हें गंभीर घायल न होने के चलते इलाज करके उनके घर भेज दिया गया। घायलों में ड्रायवर मुकेश कुशवाहा है। बच्चों में क्रांति कुशवाहा (8), भूरा कुशवाहा (6), छोटू कुशवाहा (5) बताए गए हैं। इन तीनों बच्चों के पिता का नाम खेमचंद्र कुशवाहा बताया जा रहा है।