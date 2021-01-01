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गुंडे की हत्या:लाल बाइक पर आए दो शूटर, कई फायर किए, छाती-पेट पर 10 गोली लगने से हत्या का आरोपी वहीं ढेर

छतरपुर3 घंटे पहले
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शहर में बुधवार देरशाम 7 बजे बमिठा के कुख्यात बदमाश अर्जुन सिंह टुरया (32) की हत्या हो गई। उसे मारने के लिए लाल रंग की बाइक से दो शूटर आए थे। वे अर्जुन के करीब पहुंचे और बाइक रोककर दोनों हाथों में पिस्टल लेकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में अर्जुन के सीने और पेट में 10 गोलियां लगीं। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस गोलीबारी में अर्जुन के साथ खड़े दो लोग भी घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर है। घटना सागर रोड पर राधिका गार्डन काॅलोनी की है। यहां बुधवार देरशाम अर्जुन अपने निर्माणाधीन मकान पर पहुंचा था। यहां उसका साथी शिवाकांत पांडे (24) भी मौजूद था। इनके साथ मकान ठेकेदार चिंटू (36) भी था। जब फायरिंग हुई तो तीनों न तो कुछ समझ सके और न ही संभल सके। हमले में शिवाकांत को छह गोली लगी। दो गोली चिंटू राजा के सिर और हाथ को छूकर निकल गईं। कोई गहरा घाव नहीं है, डाॅक्टराें ने उसे खतरे से बाहर बताया हैं। वहीं शिवाकांत की हालत गंभीर बनी हुई है। जिला अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी लगते ही कोतवाली टीआई मौके पर पहुंचे और घायलों काे अस्पताल भेजा। अर्जुन के शव काे पोस्टमार्टम गृह में रखवा दिया है।

जमानत पर रिहा होकर आया था अर्जुन सिंह
बमीठा क्षेत्र में टुरया गांव का अर्जुन सिंह बमारी गांव के बंम्मूराजा हत्या के मामले में कुछ दिनों पहले ही जमानत पर रिहा हाेकर आया है। अर्जुन सिंह, शिवाकांत पांडे और चिंटू राजा निर्माणधीन मकान के बाहर खड़े होकर मजदूरों को उनके रुपए दे रहे थे।

महिला एसडीएम से ट्रैक्टर छुड़ा ले गया था अर्जुन सिंह बमारी निवासी बम्मूराजा की पीट-पीटकर की थी हत्या

अर्जुन सिंह आदतन अपराधी था। उसपर बमीठा थाने में हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, शासकीय कार्य में बाधा जैसे मामले दर्ज हैं। फरवरी 2017 में राजनगर एसडीएम सलोनी सिडाना ने रेत से भरा ट्रैक्टर पकड़ा था। अर्जुन सिंह ने एसडीएम से गाली-गलौज की, उनके सुरक्षा गार्ड को बंदूक अड़ाकर ट्रैक्टर छुड़ा ले गया था। कुछ साल पहले अर्जुन सिंह ने भाजपा किसान मोर्चा नेता गोविंद सिंह पर भी गोली चलाई थी। पिछले साल जुलाई में बमारी निवासी मंगल सिंह उर्फ बम्मूराजा की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

अभी घायल कुछ बताने की स्थिति में नहीं हैं
कोतवाली टीआई अरविंद सिंह दांगी ने बताया गोलियां लगने से अर्जुन सिंह की मौत हो गई है। घायल भी अधिक गोलियां लगने के कारण बात करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आरोपियों के बारे में पुलिस को अधिक जानकारी नहीं मिल पाई है।

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