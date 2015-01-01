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रक्तदान और रक्त परीक्षण कार्यक्रम:विश्व हिंदू परिषद ने आठ यूनिट रक्त किया दान , शिविर जिला अस्पताल में आयाेजित

छतरपुर2 घंटे पहले
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विश्व हिन्दू परिषद द्वारा हुतात्मा दिवस पर रक्तदान और रक्त परीक्षण कार्यक्रम जिला अस्पताल में आयाेजित किया गया। यह कार्यक्रम प्रभु रामलला के लिए कार्य सेवकों के सर्वोच्च बलिदान की याद में हर साल मनाते हैं।

कार्यक्रम का उदेश्य, किसी भी हिन्दू भाई-बहिन की मृत्यु रक्त की अल्पता के कारण से न हो सके इसलिए हिन्दूयुवा रक्तदान का कार्यक्रम प्रतिवर्ष करते हैं। कार्यक्रम के बाद जिला बैठक हुई। जिसमें प्रत्येक हिंदू परिवार एवं प्रत्येक गांव तक पहुंचने का लक्ष्य लिया।

बैठक में मातृशक्ति नगर संयोजिका संगीता कुशवाहा दुर्गा वाहिनी नगर संयोजिका यशस्वी राजपूत को दायित्व सौंपा गया। इस कार्यक्रम में छतरपुर विभाग के संगठनमंत्री सुरेश जी, विभाग मंत्री अनुपम गुप्ता, जिलामंत्री धीरज सेठ, प्रान्त सहसंयोजक बजरंग दल सत्येंद्र सिंह कछवाहा, जिला सहमंत्री पुष्पेन्द्र सिंह परमार, राहुल गुप्ता, विशेष संपर्क प्रमुख संदीप गुप्ता, बजरंगदल जिला संयोजक सौरभ खरे, सहसंयोजक सुरेन्द्र शिवहरे, मातृ शक्ति विभाग संयोजिका सविता चतुर्वेदी सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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