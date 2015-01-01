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वाहन में डिलीवरी:जिला अस्पताल के मुख्य गेट पर ऑटो वाहन में महिला ने बच्चे काे दिया जन्म

छतरपुर44 मिनट पहले
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  • अस्पताल के गेट पर काफी देर इंतजार करने के बाद नहीं पहुंचा था मेडिकल स्टाफ, मां-बच्चा स्वस्थ

जिला अस्पताल के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए आई सटई रोड की गर्भवती महिला ने अस्पताल परिसर में खड़े ऑटो वाहन में अपने बच्चे को जन्म दे दिया। प्रसव के बाद इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने महिला और बच्चे को प्राथमिक उपचार देते हुए वार्ड में भर्ती कराया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं।

जानकारी के अनुसार सटई रोड स्थित कृषि उपज मंडी का सुनील साहू गर्भवती पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर एक ऑटो पर बैठाकर जिला अस्पताल पहुंचा। काफी समय तक वह अस्पताल के गेट पर मेडिकल स्टाफ का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। समय अधिक लग जाने के कारण गर्भवती महिला ने ऑटो वाहन में ही बच्चे को जन्म दे दिया। गनीमत रही कि महिला व नवजात बच्चे को किसी भी प्रकार की चोट नहीं आई।

वाहन में डिलीवरी होने की जानकारी लगने पर इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ जागा और महिला और नवजात को प्रसूता वार्ड मे इलाज के लिए भर्ती कराया। इस मामले में सिविल सर्जन डॉ. लखन तिवारी का कहना है कि ऑटो से अस्पताल पहुंची महिला की डिलेवरी परिसर में होने की जानकारी आई है। पर किसी ने भी इस मामले में शिकायत नहीं की है। फिर भी में इस मामले को अपने स्तर पर दिखवाता हूं।

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