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ककरहटी में वारदात:पुरानी रंजिश पर युवक की हत्या, 12 घंटे के अंदर पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

पन्ना2 घंटे पहले
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पन्ना कोतवाली क्षेत्र के ककरहटी में 30 जनवरी की सुबह एक 35 वर्षीय युवक की चाकुओं के गोदकर नृशंस हत्या कर दी गई थी। उक्त हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने 12 घंटे के अंदर कर दिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

ककरहटी निवासी गोविंद चतुर्वेदी ने डायल 100 पर सूचना देते हुए बताया था कि उनके चचेरे भाई रामेश्वरी उर्फ राकेश चतुर्वेदी को किसी व्यक्ति ने गले के पास चाकू मारकर फेंक दिया है। चाकू गले मे ही फंसा है, शायद उनकी मृत्यु हो गई है। थाना प्रभारी कोतवाली ने इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना को दी। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीकेएस परिहार एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आरएस रावत के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में एक पुलिस टीम का गठन किया गया।

तीन टीमों ने मिलकर अलग-अलग की छापेमारी
पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया घटना स्थल पर मिले साक्ष्यों एवं मुखबिर सूचना व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उक्त मामले में आरोपी की पहचान ककरहटी निवासी आशीष पिता मुरलीधर ढीमर के रूप में की गई। जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग 3 टीमों द्वारा संभावित स्थानों पर छापेमारी कर आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने पुरानी रंजिश पर हत्या किया जाना स्वीकार किया गया।

पुलिस ने बताया कि आरोपी के विरूद्ध चोरी, शासकीय कार्य में बाधा, आर्म्स एक्ट, मारपीट, घर में घुसकर मारपीट आदि के अपराध दर्ज हुए हैं। पूर्व में आरोपी के विरूद्ध वर्ष 2014 में थाना अजयगढ़ से जिला बदर की कार्यवाही की जा चुकी है।

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