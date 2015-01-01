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19 साल के युवक ने आत्महत्या की:युवक ने फांसी लगाकर दी जान ,अज्ञात कारणों के चलते की आत्महत्या

छतरपुर6 घंटे पहले
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बिजावर में रतनगंज मुहल्ले के रहने वाले 19 साल के युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवक बिजावर के रतनगंज मुहल्ले निवासी अजय रैकवार उम्र 19 वर्ष पितापूरन रैकवार ने शुक्रवार की सुबह अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फंदे पर झूल गया। जिसे परिजन आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजावर लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

सूचना मिलने पर थाना पुलिस स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, बिजावर थाना प्रभारी राजकुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच को विवेचना में लिया है।

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