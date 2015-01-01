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कोविड अपडेट:जिले में 15 कोरोना पॉजिटिव मिले, 7 महिला मरीज और 8 पुरुष शामिल

दमोह3 घंटे पहले
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जिले में धनतेरस पर 15 पाॅजिटिव केस सामने आए हैं इसमें 7 महिला मरीज और 8 पुरुष मरीज शामिल हैं। इसमें दमोह से 1, सिविल वार्ड 7 पुरानी हाउसिंग बोर्ड काॅलोनी दमोह से 2, देहात थाना दमोह से 1, विवेकानंद नगर से 3, पुलिस लाइन दमोह से 4, असाटी वार्ड से 3, हटा से 1 मरीज शामिल हैं।

बच्चों को निमोनिया से बचाएं: सीएमएचओ डाॅ. संगीता त्रिवेदी ने बताया ठंड ने दस्तक दे दी है ऐसे में जिले में पाॅजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इस मौसम में 5 वर्ष तक के बच्चों में निमोनिया के संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी जरूरी है। निमोनिया जानलेवा हो सकता है।

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पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

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