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कोरोना संक्रमण:21 नए मरीज मिले, 5 ठीक हुए, दो माह बाद भी चालू नहीं हो पाया आईसीयू

दमोहएक घंटा पहले
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  • चार दिन से जिले में बढ़ने लगे कोरोना के मरीज
  • कोतवाली में एक पुलिस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकला

जिले में दीपावली के बाद से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। हर दिन पाॅजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जबकि नवंबर की शुरूआत में केसों की संख्या कम होने से राहत मिली थी और लोग बेपरवाह हो गए थे। लेकिन मौसम में आए बदलाव के साथ अब पाॅजिटिव मरीज सामने आना शुरू हो गए हैं। चार दिन से लगातार बड़ी संख्या में पाॅजिटिव मरीज मिल रहे हैं।

इधर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में कमी आने से एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। हालत बिगड़ते देख जिला प्रशासन भी लोगों को सावधानी बरतने जागरुक कर रहा है लेकिन लोग पूरी तरह से बेपरवाह हो गए हैं। इधर कोतवाली में एक पुलिस का अधिकारी कोरोना पॉजिटिव निकला है। इधर जिले में अब तक करीब 90 मरीजों की मौत हो चुकी है।

शुक्रवार को 21 पाजिटिव केस सामने आए हैं। इसमें 8 महिला मरीज और 13 पुरूष मरीज शामिल हैं। इसमें मेहगुआ दमोह से 1, एसपीएम नगर दमोह से 1, जबलपुर नाका से 1, मिशन हॉस्पिटल दमोह से 1, गोकलधाम नगर दमोह से 1, राजीव कॉलोनी दमोह से 1, सुभाष कॉलोनी दमोह से 1, विजय नगर दमोह से 1, मांगज वार्ड 1से 1, फुटेरा वार्ड 1 से 1, दमोह से 1, सदगुआ से 1, खुमान फुटेरा से 1, जटाशंकर कॉलोनी दमोह से 1, एसपी ऑफिस दमोह से 1, बजरिया वार्ड 5 से 1, बजरिया दमोह से 1, दमोह से 1, रिछाई दमोह से 1, मुस्की बाबा दमोह से 1, सिविल वार्ड 6 से 1, मरीज शामिल हैं।

दो माह में नहीं हो पाया उद्घाटन, अब भी जबलपुर और सागर रैफर हो रहे मरीज: जिला अस्पताल से कोविड के मरीजों को पहले की तरह अब भी सागर और जबलपुर मेडिकल काॅलेज रैफर किया जा रहा है। जिला अस्पताल में कोविड आईसीयू बनकर तैयार हो गया है, लेकिन शासन से उद्घाटन की तिथि तय नहीं हो पाई है।

ऐसा होने से एक करोड़ की लागत से तैयार आईसीयू कोई काम नहीं आ रहा है। जबकि आईसीयू में सारी सुविधाएं मुहैया कराईं गईं हैं और पलंग भी शिफ्ट कर दिए गए हैं, बस उद्घाटन होने के इंतजार में वार्ड को चालू नहीं हो पाया है। सिविल सर्जन डाॅ. ममता तिमोरी ने बताया कि कोविड आईसीयू बनकर तैयार हो गया है, लेकिन उद्घाटन होना बाकी है। जल्द की उद्घाटन की तिथि तय की जाएगी।

अब तक 2065 से अधिक व्यक्ति हो चुके स्वस्थ

सीएमएचओ डॉ. संगीता त्रिवेदी ने बताया जिले में अब तक 2065 से अधिक व्यक्ति सकारात्मक सोच के बल पर कोरोना से निजात पा चुके हैं। इसी क्रम में 5 व्यक्ति कोरोना संक्रमण से ठीक होकर अपने घर रवाना हुआ। इनमें कोविड केयर सेंटर डीसीएचसी वार्ड से 4, इसी प्रकार 1 अन्य मरीज डिस्चार्ज हुआ है। अब तक जिले में 2310 पाॅजिटिव केस सामने आ चुके हैं। 245 केस एक्टिव हैं।

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