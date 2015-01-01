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कैसे बनें आत्मनिर्भर:3379 आवेदन बैंकों को भेजे, 1219 को मिली लोन, शेष पेंडिंग

दमोहएक घंटा पहले
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  • बैंकों के अलग-अलग नियम बताकर हितग्राहियों को अिधकारी लगवा रहे चक्कर

छोटे दुकानदारों को लॉकडाउन की मार से उबारने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना बैंकों की मनमानी की वजह से साकार रूप नहीं ले पा रही है। योजना के तहत पात्र लोगों को दस-दस हजार रुपए का ऋण बिना ब्याज व गारंटी के मिलना है लेकिन करीब डेढ़ हजार लोग लोन लेने के लिए बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। बैंकों द्वारा उन्हें तरह-तरह के नियम कायदों के फेर में उलझाया जा रहा है। जिससे कई हितग्राहियों ने लोन मिलने की उम्मीद छोड़ दी है।

बताया गया है कि सरकारी बैँक तो जैसे-तैसे हितग्राहियों को लेन दे रहे हैं, लेकिन कुछ निजी बैंक ऐसे हैं, जिनके द्वारा अब तक एक भी हितग्राही को लोन नहीं दिया गया है। जिनमें एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, आईडीबीआई शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर इंडियन इलाहाबाद बैंक, केनरा, यूको बैंक की भी धीमी गति पाई गई है।

जानकारी के अनुसार नगर पालिका में स्वनिधि योजना के तहत कुल 11 हजार 632 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें करीब 6 हजार से अधिक आवेदन अपात्र हो गए। शेष आवेदनों में से नगर पालिका 3379 आवेदन स्वीकृत कर विभिन्न बैंकों को भेजे गए। इनमें से बैंकों द्वारा महज 1729 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं।

जबकि 1219 हितग्राहियों को दस-दस हजार रुपए की राशि वितरित हो चुकी है। बाकी आवेदन सरकारी व निजी बैंकों में पेंडिंग पड़े हैं। इधर बैंकों से लोन न मिलने की वजह से अनेक दुकानदारों ने यहां-वहां से कर्ज लेकर दोबारा अपना धंधा शुरू किया है। कछयाना मोहल्ला निवासी हितग्राही सूरज पटेल ने बताया कि उसने सब्जी के व्यापार के लिए लोन लेने के लिए आवेदन जमा किया था।

हर बैंक के लिए एक कर्मचारी तैनात

बैंकों द्वारा हितग्राहियों को बार-बार लौटाए जाने की वजह से नगर पालिका द्वारा हर बैंक के लिए एक-एक कर्मचारी नियुक्त किया है। जो समय-समय पर बैंकों में जाकर स्वनिधि योजना के हितग्राहियों की स्थिति का अवलोकन करता है। साथ ही बैंक द्वारा बताई गई कमियों को हितग्राही से संपर्क कर पूर्ण कराता है।

बैंकों को ऑनलाइन आवेदन भेज रहे

अब तक विभिन्न बैंकों को 3379 ऑनलाइन आवेदन भेजे जा चुके हैं। जिनमें से 1729 स्वीकृत हो चुके हैं। साथ ही 1219 को लोन मिल चुका है। शेष प्रकरण बैंकों में पेंडिंग हैं। इनमें कुछ निजी बैंकों से एक भी प्रकरण स्वीकृत नहीं हुआ। जिसके लिए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। जो बैंक एवं हितग्राहियों से संपर्क कर लोन दिलाने में सहयोग कर रहे हैं।

- अरशद खान, योजना प्रभारी, नगर पालिका दमोह

बैंकों को निर्देशित किया है

सभी सरकारी व निजी बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वह स्वनिधि योजना के सभी पात्र आवेदनों को स्वीकृत कर शीघ्र ही लोन दिलाएं। जिस बैंक की प्रगति रिपोर्ट ठीक नहीं हैं, उन बैंकों को दोबारा हिदायत दी जाएगी।

- विजय डीके, लीड बैंक अधिकारी

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