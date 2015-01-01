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गिरफ्तार:24 दिन से ड्रग्स सप्लाई के मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा

दमोहएक घंटा पहले
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ड्रग्स सप्लाई के मामले में 24 दिन से फरार आरोपी देवेंद्र चौरसिया को पुलिस ने जबलपुर नाका से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी से पूछताछ में ड्रग्स सप्लाई का कनेक्शन मंदसौर से होना बताया गया है।

इसके बाद पुलिस अब ड्रग्स सप्लाई के मामले से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। इसके पहले पांच आरोपी जेल जा चुके हैं। जबकि ओवर डोज ड्रग्स का इंजेक्शन लेने से दो युवकों की माैत हो चुकी है। हालांकि दूसरे मामले में फरार नरसिंहपुर के दो सप्लायर अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं।

यहां पर बता दें कि तीन गुल्ली निवासी रूपेश सोनी खजरी मोहल्ला निवासी मोहित सैनी की ड्रग्स का ओवर डोज इंजेक्शन लेने से मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने सप्लायर राजू असाटी उर्फ नारियल, शिवम ठाकुर और एक अन्य को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। लेकिन इस मामले में मुख्य सप्लायर देवेंद्र चौरसिया फरार हो गया था। इससे पहले एक बार पुलिस उसे पकड़ चुकी थी और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया था।

दोनों मामलों में पुलिस ने एक नाबालिग सहित पांच आरोपियों को पकड़ा था। जिनसे पूछताछ में आरोपी देवेंद्र चौरसिया का नाम सामने आया था। सीएसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कोतवाली टीम ने आरोपी को जबलपुर नाका से गिरफ्तार किया। जिसे न्यायालय में पेश किया गया जहां से जेल भेज दिया गया है।

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