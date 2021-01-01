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कार्रवाई:3 किलो 800 ग्राम गांजा सहित आरोपी गिरफ्तार

दमोह7 घंटे पहले
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जिले में अवैध शराब, गांजा एवं मिलावट के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने गुंजी गांव में गांजा सहित आरोपी पकड़ा है। हिंडोरिया में अवैध रूप से पेट्रोल बेचते दो लोगों को पकड़ा गया है। हिंडोरिया थाना प्रभारी एस चौधरी, चौकी प्रभारी बांदकपुर सहायक उपनिरीक्षक आरके गोस्वामी, आरक्षक अभिषेक चौबे, प्रदीप तिवारी, मुकेश शर्मा ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए ग्राम गुंजी के प्रेम प्रजापति से 3 किलो 800 ग्राम गांजा बाइक सहित जब्त करके आरोपी को गिरफ्तार कर यालय पेश किया है।

वहीं मुखबिर की सूचना पर हिंडोरिया कस्बा में अवैध रूप से पेट्रोल बेचते हुए अज्जू सिंह लोधी और राजेश पटेल के कब्जे से अधिक मात्रा में पेट्रोल जब्त कर अपराध पंजीबद्ध किया है।

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