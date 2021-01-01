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लापता हुए तीन बच्चे:घूमने के लिए बस में बैठकर बच्चे पहुंचे जबलपुर, स्टेशन पर आरपीएफ ने रोका

दमोह2 घंटे पहले
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दमोह | घर से घूमने के लिए निकले बच्चों को आरपीएफ ने रोका। - Dainik Bhaskar
दमोह | घर से घूमने के लिए निकले बच्चों को आरपीएफ ने रोका।
  • शनिवार को लापता हुए थे तीन बच्चे, सुबह 8 बजे दमाेह लाए गए

जबलपुर नाका क्षेत्र से शनिवार की शाम लापता हुए तीन बच्चे देर रात जबलपुर रेलवे स्टेशन पर मिले। जहां से दमोह पुलिस को सूचना दी गई, दमोह से टीम बच्चों को लेने रवाना हुई और रविवार की सुबह करीब 8 बजे बच्चों को दमोह लेकर आई। बच्चों को सकुशल देखकर परिजनों ने चैन की सांस ली।

इधर जबलपुर नाका पुलिस चौकी में बच्चों को देखने परिजन सहित रिश्तेदारों की भीड़ दिनभर लगी रही। पुलिस ने बच्चों को परिजनों के सुपुर्द करने की दस्तावेजी प्रक्रिया की एमएलसी कराई इसके बाद परिजनों को सौंपा। इस प्रक्रिया में सुबह से शाम हो गई। अब बच्चों को चाइल्ड लाइन बुलाकर काउंसलिंग की जाएगी।

बस में बैठकर जबलपुर पहुंचे थे बच्चे: जबलपुर नाका चौकी प्रभारी भल्लाप्रसाद दुबे ने बताया कि राजा पटना बैंक के पास रहने वाले हर्ष पिता हरिनारायण मिश्रा 13, अनुज पिता अभय भट्‌ट 15 एवं नारायण पिता महेश मिश्रा 10 शनिवार की शाम लापता हुए थे। हर्ष के चाचा संतोष पिता बलीराम मिश्रा 43 ने पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी उनका भतीजा हर्ष और अनुज, नारायण खेलते हुए कहीं बिना बताए चले गए हैं जिस पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया गया था साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत गया था।

छह टीमें बनाई गई थीं: दुबे ने बताया कि एसपी हेमंत चौहान के निर्देशन में सीएसपी अभिषेक तिवारी ने मामला संज्ञान में लिया और बच्चों की तलाश करने छह टीमें बनाई गई जिसमें देहात थाना टीआई, नोहटा थाना टीआई, कोतवाली, जबलपुर नाका साइबर सेल की मदद से तलाश शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए जिसमें जबलपुर नाका क्षेत्र में पाठक परिवार के यहां लगे कैमरे की फुटेज में बच्चे नजर आए उन्होंने पहले दुकान से मास्क खरीदे थे। इसके बाद आटो से बस स्टैंड पहुंचकर ओरछा कंपनी की बस से जबलपुर पहुंचे थे। बच्चाें से पूछताछ में बताया गया कि उन्होंने जबलपुर में डोसा खाया और आटाे से रेलवे स्टेशन पहुंचे जहां ट्रेन नहीं मिलने पर हताश होकर बैठ गए थे।

इसी बीच सोशल मीडिया से बच्चों की फोटो आसपास के जिलों में पुलिस रेलवे पुलिस तक पहुंचाई गई थी जिसकी मदद से जबलपुर आरपीएफ राजेंद्र सींग बघेल द्वारा बच्चों काे स्टेशन पर देखा गया और रात 2 बजकर 10 मिनट पर दमोह पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद दमोह से जबलपुर नाका चौकी प्रभारी दुबे टीम के साथ रवाना हुए और बच्चों को दमोह लेकर आए।

जबलुपर में बच्चों ने किया गया गुमराह
पुलिस के अनुसार जबलपुर में जब बच्चों से आरपीएफ द्वारा पूछताछ की गई तो बच्चों ने बताया कि उनके पिता एमपीईबी में हैं और जबलपुर में ही रहते हैं बड़ा भाई उन्हें लेने के लिए आ रहा है। इसी बीच मोबाइल नंबर और फोटो के आधार पर बच्चों के बारे में सही जानकारी लगी।

लोगों ने बताया, इसमें बस स्टॉफ की लापरवाही
इन बच्चों में एक के पिता वकील, दूसरे के शिक्षक और तीसरे के निजी अस्पताल में रिसेप्शनिष्ट हैं। जो बच्चाें के बीच ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं। चर्चा में सामने आया है कि बच्चे बाहर जाने की पहले से प्लानिंग किए थे और मौका पाकर बिना बताए चले गए। वहीं परिजन बस स्टॉफ की लापरवाही बता रहे हैं कि बिना पूछताछ के बच्चों को बस में कैसे बैठाया। लेकिन बच्चे सकुशल लौटने से राहत मिली।

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