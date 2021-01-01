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मांग:सहकारी समिति कर्मचारी संघ 2 को ज्ञापन सौंपेगा

दमोह7 घंटे पहले
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सहकारी समिति कर्मचारी संघ मंगलवार को कलेक्टाेरेट पहुचंकर ज्ञापन सौंपेगा। पदाधिकारियों ने बताया मप्र सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल के आव्हान पर पूरे मप्र में 1 फरवरी से विशाल आंदोलन होने जा रहा है, जिसमें दमोह जिला के समस्त कर्मचारी 2 फरवरी को जटाशंकर धाम दमोह में सुबह 11 बजे एकत्र होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौपेगें।

जिला के समिति स्तर के समस्त कर्मचारी जूनियर समिति प्रबंधक, विक्रेता लिपिक भृत्य ऑपरेटर तथा प्राइवेट समितियां एवं भड़ार के कर्मचारियों से आंदोलन में शामिल होने कहा गया है। संघ की मांगे हैं कि सदस्यों को शासकीय कर्मचारी बनाा जाए, प्राइवेट समितियों एवं संस्थाओं का कमीशन दिया जाए। पीडीएस में शासन द्वारा जो राशन काटा गया है उसे आंवटन अनुसार दिया जाए।

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