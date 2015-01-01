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हादसा:बाइक फिसलने से दंपती व 3 साल का पुत्र गंभीर, भर्ती

मडियादोएक घंटा पहले
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शुक्रवार की शाम मड़ियादो चौरईयां मार्ग पर बराना नदी के पास बाइक फिसलने से दंपती व पुत्र गंभीर हो गए। जानकारी के अनुसार हटा अनुविभागीय अंतर्गत आने वाले गडीदेवरा निवासी प्रीति कुर्मी 3 साल के बेटे आकाश का मुंडन कराने अपने पति के साथ जटाशंकर धाम सुबह गए हुए थे। शाम को जटाशंकर धाम से लौटते समय चौरईयां घाटी के पास अचानक बाइक फिसलने से गिरकर पत्नी व पुत्र गंभीर हो गए।

घायल सुनसान रास्ते में घायल अवस्था में पड़े हुए थे तभी वहां से गुजरते समय मड़ियादो के कुछ युवाओं ने देखा तो स्वयं के वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़ियादो में भिजवाया। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत अधिक गंभीर होने के कारण समुदाय स्वास्थ्य केंद्र हटा के लिए रेफर किया गया। पु्त्र आकाश की हालत ज्यादा गंभीर है।

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