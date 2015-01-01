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त्योहार:धनतेरस पर देररात तक बरसा धन, बिकी 1500 बाइक, 70 कारें बिकीं, 18 रजिस्ट्री भी

दमोह3 घंटे पहले
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धनतेरस पर बाजार में देर रात तक लोग खरीदी करते रहे। लोगों ने घरेलू उपयोग की सामग्री क्रय की। वहीं एक दिन में शहर में सभी कंपनियों की लगभग 1500 बाइकें खरीदी गईं।

इसके अलावा जिले में 70 से ज्यादा कारें खरीदी गईं हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस में गुरूवार को 18 रजिस्ट्री हुईं इनमें सबसे मंहगी प्रापर्टी 14 लाख 50 हजार रुपए के सौदे पर मुहर लगी। जबकि सराफा बाजार, बर्तन बाजार, इलेक्ट्राॅनिक्स दुकानों सहित कपड़ा दुकानों, पूजन सामग्री और साज सज्जा की दुकानों पर लोगों ने खूब खरीदी की।

सुबह से ही शहर के बाजार में चार पहिया वाहनों, ऑटो के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी और बाजार के बाहर पार्किंग स्थल बना दिए गए थे। वाहनों के बाजार में प्रवेश पर रोक लगाए जाने से जिन मार्गों पर बेरीकेड्स रखे थे उनके पास वाहनों के जाम की स्थिति बनी रही। बस स्टैंड चौराहा, अंबेडकर चौराहा पर जाम के हालात बने रहे। इस बीच पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी सहित कोतवाली पुलिस ट्रैफिक पुलिस लगातार शहर का भ्रमण करती रही।

बाजार में जमकर हुई खरीदी, सराफा, बर्तन बाजार, इलेक्ट्राॅनिक्स सहित कपड़ा बाजार

सतगुरु इंटरप्राइजेज के संचालक ने बताया कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल मोबाइल बाजार में ग्राहकी काफी कम रही। क्योंकि इस बार लोगों ने ऑनलाइन ज्यादा खरीदी की है। जबकि इलेक्ट्रानिक उपकरणों और बर्तनों सहित सोने चांदी की खरीदी में लोगों ने ज्यादा रूचि दिखाई है।

देर रात तक ज्वेलरी की दुकानों पर लोग खरीदी करते दिखे, किसी ने चांदी के सिक्के खरीदे तो किसी ने चांदी की भगवान की प्रतिमाएं खरीदी तो किसी ने सोने के आभूषण क्रय किए। इसके अलावा कपड़ा दुकानों पर बच्चों के कपड़ों की खरीदी करने लोग देर रात तक बने रहे। रात 10 बजे तक बाजार में चहल पहल बनी रही। दीपावली के पहले ही धनतेरस पर बाजार रोशनी से जगमगा उठा था।

भगवान धन्वंतरि का किया पूजन

धनतेरस पर लोगों ने भगवान धन्वंतरि का पूजन किया। मंदिरों में भगवान का पूजन किया गया। शाम को दीपावली की तरह घरों में पूजन कर दीप जलाए। धनतेरस से पांच दिवसीय दीपोत्सव पर्व की शुरूआत हो गई है। 13 नवंबर को नरक चौदस या रूप चौदस मनाया जाएगा। 14 नवंबर को दीपावली मनेगी। 15 को अन्नकूट महोत्सव और 16 को भाईदूज पर्व मनाया जाएगा।

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