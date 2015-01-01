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खोजाखेड़ी स्कूल का मामला:छह माह परीक्षा में पहले दिन ही गड़बड़ी, स्कूल मिला बंद

दमोहएक घंटा पहले
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  • निरीक्षण दल ने प्राचार्य सहित चार शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया

जिले में कक्षा नवमीं से 12 तक की छह माही परीक्षा जिसे रिवीजन टेस्ट नाम दिया गया है शुक्रवार से शुरू हो गई हैं। परीक्षा के पहले दिन ही लापरवाही सामने आई है। डीईओ एचएन नेमा एवं सहायक संचालक शिक्षा दमोह नन्हें सिंह ठाकुर के निरीक्षण दल ने विभिन्न स्कूलों का निरीक्षण किया जिसमें गड़बड़ी सामने आईं है।

निरीक्षण दल ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ईमलाई, शासकीय हाईस्कूल खोजाखेड़ी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्या पथरिया, शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पथरिया के साथ शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सद्गुवां का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिसमें 11.5 बजे एएम तक शासकीय हाईस्कूल खोजाखेड़ी बंद पाई गई।

जहां पदस्थ प्राचार्य शोभा जैन सहित चार माध्यमिक शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। शेष जगह प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका के वितरण में सुधार लाए जिससे विद्यालय में छात्रों की भीड़ न एकत्रित हो। कोविड 19 नियमों का शत प्रतिशत पालन करने निर्देशित किया गया।

सोशल डिस्टेंस का नहीं किया जा रहा पालन

पेपर के बाद स्कूल से बाहर आने पर छात्र-छात्राएं सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। बिना मास्क लगाए ही आपस में चर्चा करते देखे जा रहे हैं। शहर के शासकीय एक्सीलेंस के बाहर छात्र-छात्राएं ग्रुप में खड़े बिना मास्क के आपस में चर्चा करते रहे और सोशल डिस्टेंस का भी पालन नहीं किया जा रहा था। जबकि जिले में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है,लापरवाही से खतरा हो सकता है।

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