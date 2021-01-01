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पेयजल:चारों ओर से खुला फिल्टर प्लांट, तारों की फैंसिंग भी गायब

दमोह5 घंटे पहले
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शहर की डेढ़ लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तीन साल पहले 10 करोड़ की लागत से बनाया गया फिल्टर प्लांट की सुरक्षा पर नगर पालिका कोताही बरत रही है। प्लांट चारों ओर से खुला पड़ा है। जिससे यहां पर आसपास रहने वाले असामाजिक तत्वों की आवाजाही बनी रहती है। बीते माह ही शोभानगर क्षेत्र के कुछ आवारा तत्वों ने यहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की थी। जिससे यहां तैनात कर्मचारी डरे सहमे से रहते हैं। जिसके बाद यहां पर नगर पालिका द्वारा सीसीटीवी कैमरे तो लगवा दिए गए हैं, लेकिन बाउंड्रीवाॅल को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जबकि फिल्टर प्लांट के लोकार्पण के समय ही तत्कालीन बाउंड्रीवॉल स्वीकृत हो गई थी। हालांकि बीते साल यहां पर चारों ओर से कटीले तारों की फेंसिंग लगाई गई थी, उसे भी आवारा तत्वों द्वारा तोड़ दिया गया है। जिससे प्लांट के आसपास आए दिन आवारा कुत्ते व सुअर घूमते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर प्लांट के बाजू से ही शहर का कचरा उठाने वाले टिपर वाहन खड़े किए जाते हैं। जिसकी वजह से कोई भी आवारा तत्व इन वाहनों के ऊपर चढ़कर पानी में कोई जहरीला पदार्थ भी डाल सकता है, जिससे जिससे शहर के लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसके बावजूद भी फिल्टर प्लांट की बांउड्रीवाल बनवाने अधिकारी गंभीर नहीं है।

बाउंड्रीवॉल बनवाई जाएगी

Ãफिल्टर प्लांट पर तात्कालिक सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए हैं। आगामी समय में बाउंड्रीवॉल भी बनवाई जाएगी। -कपिल खरे, सीएमओ

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