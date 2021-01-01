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परेशानी:हाईकोर्ट का आदेश- दीवान जी तलैया के घाट पर संचालित मीट मार्केट सीता बावड़ी में शिफ्ट करें

दमोह5 घंटे पहले
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  • बीच शहर में मीट मार्केट संचालित होने से लोगों को हो रही थी परेशानी, कई बार विरोध कर चुके हैं

हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते नगरपालिका को दमोह को चरयाई में संचालित मीट मार्केट प्रस्तावित जगह पर शिफ्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नगरपालिका को आदेश किया है कि सीता बावड़ी के पास जाे जगह पहले से निर्धारित की गई है। वहां पर शहर के बीचों बीच संचालित मीट मार्केट शिफ्ट किया जाए। हाईकोर्ट में यह जनहित याचिका सुधीर कुमार जैन ने दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने नगरपालिका सीएमओ को आदेशित किया है। यहां पर बता दें वर्तमान में चरयाई बाजार में संचालित है। यहां पर दीवान जी की तलैया के पास पूरा का पूरा मीट मार्केट लग रहा है। कई बार इसे स्थानांतरित करने को लेकर विरोध भी हो चुका है, लेकिन सीता बावड़ी के पास मीट मार्केट बनाने में देरी के चलते उसे शिफ्ट नहीं किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि अस्थाई मीट मार्केट में कई जगह खुले में मीट बेचा जा रहा है। यहां पर मंदिर के अलावा लोगों का बड़ी संख्या में आना जाना होता है। जिससे परेशानी जाती है। नगरपालिका द्वारा मार्केट शिफ्ट न करने पर जैन ने नगरपालिका दमोह और राज्य सरकार को पार्टी बनाते हुए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगरपालिका सीएमओ को मामलेे का निराकरण करने का आदेश दिया है। आदेश में जिक्र किया गया है कि नगरपालिका ने सीताबावड़ी के पास मीट मार्केट शिफ्ट करने का प्रस्ताव पहले से बनाया है और उस पर काम किया जा रहा है। इसलिए मीट मार्केट वहीं पर शिफ्ट किया जाए।

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