पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बकौली चौराहे का मामला:हाथ ठेलावालों की गुंडागर्दी: सड़क किनारे से हटाने पर पुलिसकर्मियों से की अभद्रता

दमोहएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • दवाब बनाने खुद को ब्लेड मारी, निजी क्लीनिक के डॉक्टर से की मारपीट

शहर में हाथठेला वाले अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के बकौली चौराहा पर एक के बाद एक दो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें हाथठेला वालों की गुंडागर्दी साफ नजर आ रही है। हद तो तब हो गई जब कि हाथठेला पर फल बेचने वाले युवक ने बीच चौराहे पर पुलिस कर्मियों से अभद्रता की और कार्रवाई से बचने एवं उन पर दवाब बनाने के लिए खुद को ब्लेड मारकर जख्मी कर दिया इसके बाद भी वह शांत नहीं हुआ।

दूसरी घटना भी इसी चौराहे के पास हुई जहां हाथ ठेला की टक्कर से एक बाइक का मास्क टूट जाने पर निजी क्लीनिक के डॉक्टर ने हाथ ठेला वाले से बहस की तो हाथ ठेला वाले ने अपने साथियों के साथ मिलकर क्लीनिक में घुसकर डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी। हालाकि दोनों ही मामलों में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

सड़क से हाथठेला हटाने की बात पर भड़का युवक

जानकारी अनुसार बकौली चौराहा पर सड़क किनारे हाथठेला पर केला बेचने वाले युवक को यातायात पुलिस कर्मी द्वारा साइड में ठेला लगाने कहा गया जिस पर वह भड़क उठा और अभद्रता करने लगा।

मामला बिगड़ता देखा अन्य यातायातकर्मी और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। काफी देर तक युवक सड़क पर हंगामा करता रहा और कार्यवाही से बचने अपने जेब से ब्लेड निकालकर गर्दन पर मार दी जिससे वह जख्मी हो गया। पुलिस कर्मियों ने उसे शांत कराया और इलाज कराने जिला अस्पताल लेकर पहुंचे।

साथ ही घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। ट्रैफिक सूबेदार अभिनव साहू ने बताया कि राघव नाम का युवक हाथ ठेला पर फल आदि बेच रहा था जिसे सड़क से हटाने की बात पर से वह भड़क उठा और पुलिस से भी अभद्रता की एसपी के निर्देश पर कोतवाली में उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है।

निजी क्लीनिक के डॉक्टर से मारपीट की

इसी चौराहा पर शुक्रवार दोपहर एक निजी क्लीनिक के डॉक्टर के साथ मारपीट की गई। कोतवाली पहुंचे डॉ. नगेंद्र विद्यार्थी ने बताया कि बकौली चौराहा पर मंदिर के सामने उनकी क्लीनिक है। गुरूवार की रात हाथठेला की टक्कर लगने से बाइक का मास्क टूट गया था।

उन्होंने बताया कि श्याम स्टोर का पल्लेदार लखन जो शोभानगर में रहता है वह हाथठेला लिए थे और बाइक का मास्क टूटने पर उससे बातचीत होने पर बहस करने लगा था वह आज 8-10 लड़के लेकर आया और क्लीनिक में घुसकर मारपीट कर दी। जिसकी रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला जांच में लिया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंटीचर की नौकरी छोड़ रोटी बेचने का स्टार्टअप शुरू किया, दो साल में 30 लाख रुपये पहुंचा टर्नओवर - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें