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अतिक्रमण:टाउन हाॅल के जिम्मेदारों ने नजरें फेर लीं तो रात के अंधेरे में नाले पर बना दिया गोदाम

दमोह5 घंटे पहले
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नगरपालिका टाउन हाॅल में दीवान जी तलैया से घंटाघर चौराहा तक बने नाले पर रातों रात अतिक्रमण किया जा रहा है। यहां पर न अतिक्रमण हटाया जा रहा है और न ही जिम्मेदार अफसरों के द्वारा इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। मौके पर हालात ये है कि नाला अतिक्रमण की वजह से साफ नहीं हो पा रहा है। दो दिन पहले फिर रात में नाला पर अतिक्रमण का काम प्रारंभ किया गया। इसकी सूचना अधिकारियों तक पहुंचाई गई, मगर कोई मौके पर देखने तक नहीं पहुंचा। यहां पर बता दें कि करीब 15 फिट चौड़ा नाला यहां पर अतिक्रमण में जकड़ा होने की वजह आधा फिट तक का नहीं बचा है। अतिक्रमण करने वालों ने यहां पर नाली के ऊपर ही निर्माण कार्य कर लिया है। जबकि उसके नीचे से पानी का बहाव होता है।

रातों रात नाले पर निर्माण कार्य कर किया जा रहा है कब्जा
तीन दुकानदारों ने नाला पर ही गोदाम बना डाली है। जबकि घंटाघर चौराहा के पास नाले पर दुकान बनी है। ऐसा में न तो नाला की सफाई हो रही है और न ही उसका अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जबकि मौके पर बड़ी मात्रा में निर्माण सामग्री और मजदूर काम में लगाए गए हैं, जो रात में अतिक्रमण करने का काम करते हैं। कुछ व्यापारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जब से नाला बना है, एक बार भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया, रातों रात नाला पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। मगर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। जबकि नाला पर अतिक्रमण होने से जलनिकासी व्यवस्था बेपटरी हो गई है।
नाले-नालियों पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन सख्त रुख अख्तियार नहीं कर रहा है। जिससे ऐसी स्थिति बनी है।

यहां गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल
हटा नाका के पास पेट्रोल पंप के बाजू से नाला बनाने का काम चल रहा है। यहां पर काफी लंबा नाला बनाया जा रहा है, गुणवत्ता की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिस एजेंसी को काम दिया गया है, वह लाल रेत के साथ-साथ छोटी साइज की चचरा गिट्‌टी का इस्तेमाल कर रही है। मौके पर दोनों ओर लोहे की सेंट्रिंग लगाकर सीसी का काम चालू कर दिया गया है। मजबूती के लिहाज से कोई काम नहीं किया जा रहा है। नगरपालिका के अधिकारी भी गुणवत्ता की जांच करने के लिए मौके पर मौजूद नहीं है। बताते हैं कि अमृत योजना के तहत शहर के अंदर चार बड़े नाला बनने थे, जिसमें से तीन नालों का काम हो चुका है, जबकि चौथे नाले का काम हटा नाका रोड पर किया जा रहा है।

जहां पर अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा
इस संबंध में नगरपालिका सीएमओ कपिल खरे का कहना है कि जहां पर अतिक्रमण है उसे हटाया जाएगा, जहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, उसकी गुणवत्ता देखने के लिए जाएंगे।

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